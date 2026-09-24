Survivor'ın Mutlu Çifti Mert Öcal ve Sude Burcu Bebeklerine Kavuştu!

Survivor yarışmasında başlayan dostlukları büyük bir aşka dönüşen ve 2024 yılının eylül ayında muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Mert Öcal ile Sude Burcu çiftinden magazin dünyasını sevindiren harika bir haber geldi. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çift uzun süredir heyecanla bekledikleri bebeklerini kucaklarına aldı.

Aşklarını Evlilikle Taçlandırmışlardı

Survivor All Star 2022 sezonuna damga vuran ikili, yarışma sonrasında da ilişkilerini koparmamış ve 2022 yılında aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Evliliğe dair düşüncelerini "Yıllarca kaçtım kaçtım kaçamadığım noktada Sude ile karşılaştım" sözleriyle özetleyen Mert Öcal Sude Burcu ile hayatını birleştirdiği için duyduğu mutluluğu her fırsatta dile getirmişti. 2024'ün eylül ayında gerçekleşen nikah töreninin ardından evliliklerini doludizgin sürdüren çift kısa süre önce sosyal medya hesaplarından müjdeli bir haber paylaşarak bebek beklediklerini duyurmuşlardı.

Minik Kızlarına Mira Adını Verdiler

Anne baba olmak için gün sayan ve bu süreçteki tatlı heyecanlarını takipçileriyle paylaşan ikili sonunda bebeklerine sağlıklı bir şekilde kavuştu. İlk kez anne ve baba olma heyecanını tadan Mert Öcal ve Sude Burcu çifti kız bebeklerine Mira adını verdi.

Küçük kızlarının ilk fotoğrafını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan mutlu çift paylaşımlarına düştükleri "Hayatımdaki en güzel fotoğraf. Hoş geldin kızım" notuyla sevenlerini duygulandırdı. Magazin dünyasının en uyumlu çiftleri arasında gösterilen ikilinin bu özel ve neşeli anı, kısa süre içinde binlerce tebrik mesajı ve beğeni aldı.