Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’e Kötü Haber!

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’i 11 yıl sonra buluşturan A.B.İ. dizisi için final kararı geldi. Yapım ikinci sezonun 5. bölümünde ekrana veda edecek.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’e Kötü Haber!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2026 23:04

Yeni sezonun daha başında ekranlardan gelen final haberleri peş peşe gelmeye başladı. Bu kez şaşırtan karar A.B.İ. dizisinden geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel’i tam 11 yıl sonra yeniden aynı projede buluşturan dizi ekran macerasını beklenenden çok daha erken noktalayacak.

OGM Pictures imzalı yapımın ikinci sezonunun 5. bölümünde final yapacağı öğrenildi. Dizinin özellikle iki oyuncuyu yıllar sonra yeniden bir araya getirmesi büyük merak uyandırmıştı.

Karar Reytinglerin Ardından Geldi

Atv ekranlarında salı akşamları izleyiciyle buluşan A.B.İ. için final kararının 22 Eylül akşamında açıklanan reyting sonuçlarının ardından alındığı belirtildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre düşük reytinglerin ardından dizinin devam etmeyeceği kararlaştırıldı. Ancak kanal ya da yapım şirketi tarafından final kararının gerekçesine ilişkin şu ana kadar ayrıca resmi bir açıklama yapılmadı.

11 Yıl Sonra Yeniden Buluştular

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel yıllar önce “Karadayı” dizisinde birlikte başrol oynamıştı. İkilinin 11 yıl aradan sonra A.B.İ. için yeniden kamera karşısına geçmesi dizinin en çok konuşulan taraflarından biri olmuştu.

Bergüzar Korel dizide İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği Doğan karakterinin geçmişinden gelen Leyla’yı canlandırıyordu. İki oyuncunun yeniden aynı projede yer alması eski dizilerini hatırlayan izleyicileri de heyecanlandırmıştı.

Yerine Hamal Geliyor

A.B.İ.’nin finalinin ardından boşalacak yayın saatinde ise yeni bir dizinin başlaması bekleniyor. Oktay Kaynarca, Caner Cindoruk ve Fahriye Evcen’in başrollerini paylaştığı “Hamal”ın bu zaman diliminde ekrana gelmesi planlanıyor.

Böylece 11 yıllık buluşmayla dikkat çeken A.B.İ.’nin ekran serüveni yeni sezonun henüz başında sona erecek.

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