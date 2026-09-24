Çağatay Ulusoy 36 Yaşına Girdi: Sevgilisi Aslıhan Malbora'dan Romantik Kutlama!

36 yaşına giren başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un doğum gününü sevgilisi Aslıhan Malbora kırmızı kalp emojisiyle kutladı. Çiftin aşkı doludizgin devam ediyor

Çağatay Ulusoy 36 Yaşına Girdi: Sevgilisi Aslıhan Malbora'dan Romantik Kutlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 09:27

Türk televizyon ve dijital platformlarının en popüler ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Çağatay Ulusoy yeni yaşını kutluyor. Yakışıklı oyuncu 36 yaşına girerken bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı sevgilisi Aslıhan Malbora'dan sosyal medyayı sallayan romantik bir paylaşım geldi. İlişkilerini magazin gündeminden ve kalabalıktan uzak, sakin bir şekilde yaşamayı tercih eden ünlü çiftin bu özel günü hayranları tarafından da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Barselona Tatilinde Belgelenen Sürpriz Aşk Doludizgin Sürüyor

Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratan ikilinin sürpriz ilişkisi ilk olarak Barselona tatili dönüşü havalimanında objektiflere takılmalarıyla belgelenmişti. Ardından Bodrum'da tatil yapan Çağatay Ulusoy'un değişimi ve neşeli halleri sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. İlişkilerini her daim gözlerden uzak tutmaya özen gösteren ve kameralardan kaçmak yerine sessiz bir mutluluğu tercih eden çift uyumlu halleriyle magazin kulislerinin en çok yakıştırılan isimleri arasında yer alıyor.

Aslıhan Malbora'dan Kırmızı Kalpli Kutlama

Birlikteliklerini sakin bir akışta sürdüren ikiliden Aslıhan Malbora sevgilisi Çağatay Ulusoy'un 36'ncı yaş gününü unutmadı. Sosyal medya hesabını oldukça seçici kullanan güzel oyuncu sevgilisinin doğum gününe özel olarak sade ama bir o kadar anlamlı bir paylaşım yaptı. Malbora'nın Instagram hesabından eklediği kırmızı kalp emojisi ikilinin aralarındaki romantik bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftin bu zarif ve sessiz kutlaması kısa süre içinde sosyal medyadaki hayran sayfalarından binlerce beğeni ve kutlama mesajı aldı.

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