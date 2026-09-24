Deniz Seki'den Yürek Burkan Paylaşım: "Annemsiz Üçüncü Yıl, Çok Özlüyorum!"

Annesini 3 yıl önce kaybeden ünlü şarkıcı Deniz Seki ölüm yıl dönümünde yaptığı duygu yüklü paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. "Çok özlüyorum" dedi.

Deniz Seki'den Yürek Burkan Paylaşım:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-09-2026 09:58

Türk müziğinin güçlü seslerinden, dillerden düşmeyen aşk şarkılarının unutulmaz yorumcusu Deniz Seki yaşadığı derin acıyı sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Geçtiğimiz dönemde evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hastaneye kaldırılarak başarılı bir ameliyat geçiren ve şu sıralar evinde dinlenmeye devam eden ünlü şarkıcı zorlu günlerinde hayranlarının desteğini arkasına alırken yaptığı son paylaşım yürekleri dağladı.

Annesi Güler Seki'yi Üçüncü Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Hayatının her döneminde annesine olan düşkünlüğüyle bilinen ve kaybıyla büyük bir yıkım yaşayan Deniz Seki 3 sene önce aramızdan ayrılan annesi Güler Seki'yi ölüm yıl dönümünde unutmadı. Sosyal medya hesabından annesiyle çekilmiş eski bir karesini paylaşan başarılı sanatçı, içten ve duygu yüklü satırlarıyla takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

Annesine duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Deniz Seki duygusal paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün annemsiz üçüncü yıl... Çok özlüyorum. Güzel bir yerde olduğunu da biliyorum... Seni çok seviyorum, hep kalbimdesin. Bugün annem için bir Fatiha okur bir dua ederseniz çok ama çok mutlu olurum."

Sanatçının bu samimi ve hüzünlü çağrısı, kısa süre içinde sosyal medyada binlerce beğeni ve taziye mesajı aldı. Hayranları Deniz Seki’nin acısına ortak olarak merhume Güler Seki için dualarını eksik etmedi.

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