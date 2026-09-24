Survivor Ayşe Yüksel'den Endişelendiren Haber: Annesi Ameliyat Oluyor!

Survivor yarışmasında sergilediği başarılı performans ve samimi tavırlarıyla adını geniş kitlelere duyuran fenomen isim Ayşe Yüksel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Sercan Saray'dan Maldivler'de aldığı romantik evlenme teklifine "evet" diyen ve 28 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle dünyaevine giren Yüksel bu kez hayranlarını endişelendiren bir paylaşımla seslendi.

Annesi İçin Sevenlerinden Dua İstedi

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ve mutlu anlarını takipçileriyle sık sık paylaşan ünlü isim bu kez annesinin sağlık durumuyla ilgili üzücü haberi duyurdu. Annesinin gözünden bir operasyon geçireceğini belirten Ayşe Yüksel yaşadığı stresli ve heyecanlı anları takipçileriyle paylaştı.

Annesinin ameliyat masasına yatacağını belirten Yüksel sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Annem gözünden ameliyat olacak bugün. Dualarım kalbim onunla. Ben de işlerimi halledip gideceğim yanına. Allah'ın izniyle sizler de dualarınızı eksik etmeyin olur mu?"

Hayranlarından Destek Mesajları Yağdı

Mutlu evliliğiyle ve kariyerindeki adımlarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel'in bu çağrısı kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sevenleri ve Survivor döneminden bu yana onu destekleyen takipçileri ünlü ismin paylaşımının altına binlerce "geçmiş olsun" ve iyi dilek mesajı yazarak annesinin sağlığına kavuşması için dualarını iletti.