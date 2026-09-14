Survivor’ın Murat Ceylan’ı Değişti! Görenler Tanıyamadı

Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni şarkısı “Kanlı Aşk”ın klip çekimi öncesi imajını değiştirdi. Saçlarını boyatan Ceylan’ın verdiği kilolar da dikkat çekti.

Survivor’ın Murat Ceylan’ı Değişti! Görenler Tanıyamadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 18:28

Murat Ceylan uzun süredir ilgilendiği müzik dünyasında artık daha ciddi adımlar atıyor. Sunuculuk kariyerinden sonra şarkıcılığa yönelen Ceylan ilk şarkısını yayınladı ve ardından ilk konserini de verdi.

Şimdilerde ise müzik çalışmalarına hız vermiş durumda. Albüm hazırlıkları için yoğun bir stüdyo döneminden geçen ünlü isim bir yandan da sahne çalışmalarına ağırlık veriyor. Yani Ceylan için ekranlardan sahnelere uzanan yeni bir dönem başladı.

Yeni Şarkısı İçin Hazırlanıyor

Ceylan şimdi de “Kanlı Aşk” isimli yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Şarkının klibi için kamera karşısına geçecek olan ünlü sunucu çekimler öncesinde görünümünde de değişiklik yapmaya karar verdi.

Bu kez alışılmış tarzının biraz dışına çıkarak saçlarını boyattı. Bununla da kalmadı verdiği kilolarla oldukça fit bir görüntüye kavuştu.

Sosyal Medyada Görenler Şaşırdı

Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ceylan takipçilerinden de farklı tepkiler aldı. Özellikle saç rengindeki değişiklik ünlü sunucuyu alışılmış halinden oldukça farklı gösterdi.

Paylaşımın ardından bazı takipçiler “Tanımak zor” yorumları yaparken Ceylan’ın yeni klibinde nasıl bir tarzla karşımıza çıkacağı da merak konusu.

Şimdilik yeni şarkı ve klip için hazırlıklarını sürdüren Ceylan hem müzik kariyerindeki adımları hem değişen imajıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bakalım “Kanlı Aşk” klibinde nasıl bir Murat Ceylan izleyeceğiz?

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