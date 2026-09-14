Sümeyye Aydoğan'ın Ünlü Olma Hikayesi...

Sümeyye Aydoğan, Duy Beni ile yakaladığı çıkışın ardından Gaddar, Sustalı Ceylan ve Yeraltı ile kariyerini farklı rollerde sürdürüyor.

Sümeyye Aydoğan'ın Ünlü Olma Hikayesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 18:21

Genç yaşta kamera karşısına geçen Sümeyye Aydoğan, kısa sürede farklı karakterlerle izleyicilerin beğenisini kazandı. Duy Beni dizisiyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu; Gaddar, Sustalı Ceylan ve Yeraltı gibi yapımlarda aldığı rollerle farklı karakterlere başarıyla hayat verdi.

 

Oyunculuğa İlgisi Çocukluk Yıllarında Başladı

2 Nisan 1999'da İstanbul'da dünyaya gelen Sümeyye Aydoğan'ın ailesi Aydın ve Edirne kökenli. Arnavut asıllı bir aileden gelen oyuncunun kamera önüne geçme isteğiyse yetişkinlik döneminde alınmış bir karar değil. İlkokul yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duyan Aydoğan, üniversite eğitimi için İstanbul'da kaldı ve 2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun oldu. Üniversite döneminde dans yarışmalarına katılması da sahneyle kurduğu ilişkinin yalnızca oyunculukla sınırlı olmadığını gösterdi.

 

Beşiktaş'ta Başlayan Tesadüf, Oyunculuk Yolunu Açtı

Sümeyye Aydoğan'ın oyunculuğa geçişi, Beşiktaş'ta yürürken karşılaştığı bir ajans yetkilisinin teklifiyle başladı. O sırada öğrenci olan Aydoğan, gelen teklifi heyecanla kabul etti ve kısa süre sonra ilk reklam filmini çekti. Oyunculuk serüveninin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirten Aydoğan, bu mesleğin ciddi bir adanmışlık ve fedakârlık gerektirdiğini ifade etti.

 

Ekranlara İlk Adımını Sinemada Attı

Aydoğan'ın profesyonel oyunculuk yolculuğu 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle başladı. Bir yıl sonra Kahraman Babam dizisinde Menekşe karakterini canlandırarak televizyon izleyicisiyle buluştu. Aynı dönemde Sadakatsiz dizisinde Ceren'i oynadı ve Netflix yapımı Geçen Yaz filminde Oya karakteriyle sinemadaki çalışmalarını sürdürdü.

 

 

Duy Beni İle Geniş Bir İzleyici Kitlesine Ulaştı

2022 yılı, Aydoğan'ın kariyerinde dikkat çeken bir dönüm noktası oldu. Duy Beni dizisinde Melisa Gerçek karakteriyle ilk başrolünü üstlenen oyuncu, bu rolle özellikle genç izleyicilerin yakından takip ettiği isimlerden biri hâline geldi.

 

 

Ardından 2023'te Taçsız Prenses dizisinde Yağmur Elem karakterini canlandırdı. Aynı yıl Dönence, Akif ve Magarsus projelerinde de yer aldı. Böylece farklı türlerdeki yapımlarda kendisini deneme fırsatı buldu.

 

Kariyerini Farklı Karakterlerle Sürdürüyor

2024'te Hatıran Yeter filminde Leyla karakterini oynayan Aydoğan, aynı yıl Gaddar dizisinde Aydan Güneş olarak izleyici karşısına çıktı. 2025'te Sustalı Ceylan dizisinde Ceylan Bilgene karakterini canlandırdı. Oyuncu, 2026 itibarıyla ise Yeraltı dizisinde Sultan Hanoğlu rolüyle ekran yolculuğuna devam ediyor.

 

 

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