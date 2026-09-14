Alişan'ın Sahne Adı Aslında Kime Ait?

Alişan'ın gerçek adını duyan şaşırıyor. Serkan Burak Tektaş'tan Alişan'a uzanan kariyer yolculuğu yeniden merak konusu oldu.

Alişan'ın Sahne Adı Aslında Kime Ait?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 18:17
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