Survivor'dan elenen Kaan Kazgan'dan 'özür' paylaşımı

Survivor'a erken veda eden Kaan Kazgan sosyal medyada bir paylaşım yaparak takipçilerinden özür diledi.

Survivor'dan elenen Kaan Kazgan'dan 'özür' paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2025 13:11

Survivor yarışmasının favori isimleri arasında gösterilen Kaan Kazgan sürpriz bir şekilde adaya veda etmişti. Kazgan'ın yarışmadan elenmesi hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Yarışmaya dair duygularını takipçileriyle paylaşan Kaan Kazgan, özür dileyerek dikkat çeken mesajında şu sözleri kullandı:'Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana.'

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