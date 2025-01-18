Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj

Survivor 2025'e Erken Veda Eden Barış Murat Yağcı'dan İlk Mesaj: "Geri Döneceğim!"

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 16:03

Survivor 2025 macerasına sürpriz bir şekilde veda eden Barış Murat Yağcı, hayranlarını şaşırtan açıklamalarda bulundu. Meksika’dan yaptığı paylaşımla dikkat çeken ünlü yarışmacı, "Tatil için kapalı. Yakında geri döneceğiz" notunu düşerek, akıllara yeniden Survivor'a katılabileceği ihtimalini getirdi.

All Star takımında yarışan Barış Murat Yağcı’nın elenmesi, hem hayranları hem de yarışmanın takipçileri için büyük bir sürpriz olmuştu. Acun Ilıcalı, Barış'ın performansını överek ilerleyen yıllarda yapılacak All Star sezonları için kapıların açık olduğunu belirtti.

Elenmesinin ardından Instagram’dan ilk açıklamasını yapan Yağcı, Survivor’daki deneyiminden şu sözlerle bahsetti:
"2025 Survivor yolculuğu benim için unutulmazdı. Beklentilerimle yaşadıklarım arasında siyah ile beyaz kadar fark vardı. Ancak bu, Survivor’ın gerçeği. Daha konuşkan ve eğlenceli bir profil sergilediğimi düşünüyorum. Her şeye rağmen bu deneyim bana çok şey kattı."

Survivor boyunca 9 kilo verdiğini ifade eden Barış, yarışmanın şampiyonu olarak Batuhan Karacakaya’yı gördüğünü söyledi:
"Final dörtlüsünde Batuhan Karacakaya, İsmail Balaban, Adem Kılıçcı ve Ayşe Yüksel’i görüyorum. Ancak şampiyon, bana göre Batuhan olacak. Çünkü herkesten daha fazla hak ediyor."

Barış Murat Yağcı'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken, hayranları onun yeniden Survivor’a dönme ihtimalini büyük bir heyecanla karşılıyor. Survivor 2025’teki bu erken vedanın ardından, ünlü yarışmacının gelecekteki projeleri merakla bekleniyor.

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