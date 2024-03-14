Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Survivor All Star 2024, tempolu bir şekilde devam ediyor. Her gün yeni bir tartışmanın ve kaosun yaşandığı programda, zaman zaman tatlı anlar da yaşanıyor. Sürekli olarak cezalarla gündeme gelen Yunus Emre, bir canlı yayında eşinin hamile olduğunu öğrendiğinde büyük bir sevinç yaşadı. Baba olacağını öğrendiği anlar, herkesi duygulandırdı.

Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2024 10:02

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak, yarışma kuralları gereği dışarıyla iletişim kuramayan Yunus Emre, bu müjdeli haberi henüz bilmiyordu.

Dün akşamki ödül oyununu kazanan kırmızı takımın iletişim ödülü kazanmasıyla birlikte, Yunus Emre canlı yayında baba olacağını öğrendi. Kendisine gelen yorumlardan haberi olan Emre'nin, bu sevinçli haberi duyduğu an, "Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk herkesi etkiledi.

Takım arkadaşları da Yunus Emre'nin baba olacak olmasına sevinçle karşılık verdi. Ancak, canlı yayında bebek haberini eşi Beria Özden'in vermemesi ve yalnızca "Aleyna'dan uzak dur" demesi herkesin kafasını karıştırdı.

İşte o anlar:

 

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