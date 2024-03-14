Survivor'da Yunus Emre baba olacağını böyle öğrendi! İşte o anlar...

Survivor yarışmacılarından Yunus Emre'nin eşi Beria Gözen Özden, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden hamile olduğunu duyurmuştu. Ancak, yarışma kuralları gereği dışarıyla iletişim kuramayan Yunus Emre, bu müjdeli haberi henüz bilmiyordu.

Dün akşamki ödül oyununu kazanan kırmızı takımın iletişim ödülü kazanmasıyla birlikte, Yunus Emre canlı yayında baba olacağını öğrendi. Kendisine gelen yorumlardan haberi olan Emre'nin, bu sevinçli haberi duyduğu an, "Baba mı oluyorum şaka mı baba oluyorum" diyerek yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk herkesi etkiledi.

Takım arkadaşları da Yunus Emre'nin baba olacak olmasına sevinçle karşılık verdi. Ancak, canlı yayında bebek haberini eşi Beria Özden'in vermemesi ve yalnızca "Aleyna'dan uzak dur" demesi herkesin kafasını karıştırdı.



İşte o anlar:



