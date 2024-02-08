Survivor'da Turabi şoku: Adaya veda etti!

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi ile ilgili kararı duyurdu. Uzun yıllardır Survivor sahnesinde mücadele veren ve izleyiciler tarafından sevilen isimlerden biri olan Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.

Turabi'nin yarışmadan ayrılma kararı, hayranlarını büyük bir şok yaşattı. Onun çekişmeli performansları ve mücadeleci ruhu, Survivor All Star'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak sakatlık nedeniyle artık yarışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Turabi'nin Survivor macerasının sona ermesiyle birlikte, yarışmanın gelecek bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor. Turabi'nin boşluğunu dolduracak yeni bir yarışmacının kim olacağı ise şimdiden tartışma konusu oldu