Survivor'da Turabi şoku: Adaya veda etti!

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2024 All Star'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İki kez şampiyon unvanını elde eden ve adını Türkiye'nin en ünlü yarışmacıları arasına yazdıran Turbo Turabi, sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etti.

Survivor'da Turabi şoku: Adaya veda etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-02-2024 11:50

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star yarışmasında Turabi ile ilgili kararı duyurdu. Uzun yıllardır Survivor sahnesinde mücadele veren ve izleyiciler tarafından sevilen isimlerden biri olan Turabi'nin sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.

Turabi'nin yarışmadan ayrılma kararı, hayranlarını büyük bir şok yaşattı. Onun çekişmeli performansları ve mücadeleci ruhu, Survivor All Star'ın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelmişti. Ancak sakatlık nedeniyle artık yarışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Turabi'nin Survivor macerasının sona ermesiyle birlikte, yarışmanın gelecek bölümlerinde nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla bekleniyor. Turabi'nin boşluğunu dolduracak yeni bir yarışmacının kim olacağı ise şimdiden tartışma konusu oldu

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