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Gecce Magazin Haberleri

Survivor'da sürpriz veda: Yusuf Güney yarışmadan ayrıldı!

Survivor'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Yusuf Güney iki akşamdır oyunlara çıkmıyordu. İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu detay için geçtiğimiz akşam eleme konseyinde açıklama yapıldı. Acun Ilıcalı, Yusuf Güney'in adaya veda ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Survivor'da sürpriz veda: Yusuf Güney yarışmadan ayrıldı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2023 11:28

İki akşamdır Survivor 2023'te yarışmalara katılmayan Yusuf Güney'in durumu izleyiciler tarafından araştırılıyordu.  Acun Ilıcalı, eleme konseyinde yaptığı açıklama ile Yusuf Güney'in son durumunu izleyenlerle paylaştı. Yusuf Güney adaya veda etti.

YUSUF GÜNEY SURVIVOR'A VEDA ETTİ

Yusuf Güney'in Survivor şartlarını kaldıramadığı için yarışmaya kendi isteğiyle ayrıldığı öğrenildi.

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER DE AYRILMIŞTI!

Ünlüler Takımı'nda daha önce de benzer ayrılıklar yaşanmıştı. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de kendi istekleri doğrultusunda adaya veda etmişlerdi. Yakında ayrılan isimlerin yerine yeni yarışmacıların katılacağı öğrenildi. 

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