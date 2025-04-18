Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti

Survivor’da Almeda ve Pınar ev partisine katılarak kural ihlali yaptı. Acun Ilıcalı konseyde cezayı duyurdu, yarışmacılar şaşkına döndü!

Survivor’da Şoke Eden Kural İhlali! Acun Ilıcalı Cezayı Kesti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2025 18:25

Survivor All Star 2025, tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacıların beklenmedik kural ihlalleri gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamayla iki ismin ev partisine katılarak kuralı ihlal ettiğini duyurdu.

Birleşme Partisi Sonrası Skandal

Yarışmacılar, birleşme partisi kapsamında iki gün boyunca kamp dışındaki evlerde konakladı. Ancak bu rahatlık, bazı yarışmacılar için fırsata dönüştü. Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada Almeda ve Pınar’ın, Paskalya dönemine denk gelen bir ev partisine izinsiz katıldığını söyledi.

Evden Yiyecek ve İçecek Aldılar

Acun Ilıcalı şu sözleriyle durumu tüm açıklığıyla paylaştı:

"Biliyorsunuz birleşmede sizleri rahat evlerde ağırladık. Ancak bu kamptan çıkıp giden iki yarışmacımız oldu: Almeda ve Pınar. Paskalya partisine katıldılar, içeride eğlendiler ve dışarı çıkarken yanlarında yiyecek ve içecek vardı. Hatta Almeda bu sırada düştü. Bu, açık bir kural ihlalidir."

Ceza Kaçınılmaz Oldu

Survivor kurallarının yarışmacılar tarafından açıkça çiğnenmesi, organizasyon ekibinde hayal kırıklığı yarattı. Acun Ilıcalı, konuyla ilgili net bir dille konuşarak ceza kararının verildiğini ve rekabetin adaletli yürütülmesi adına bu tür davranışlara kesinlikle göz yumulmayacağını vurguladı.

Yarışmacılar Şaşkın!

Konseyde açıklanan bu durum, hem mavi hem kırmızı takım yarışmacıları üzerinde şok etkisi yarattı. İzleyiciler, sosyal medyada bu gelişmeye büyük tepki gösterdi.

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