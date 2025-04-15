Survivor'da Skandal! Hikmet Tuğsuz, Tutuklanmamak İçin Türkiye Oyununu Bilerek Kaybetti!

Survivor'da yarışan Hikmet Tuğsuz, yine gündemin merkezine oturdu. Kazananın 24 saatliğine Türkiye'ye gönderileceği ödül oyununu bilerek kaybettiği iddia edilen Tuğsuz’un bu hamlesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Yarışmadaki isteksiz tavırları dikkat çeken Hikmet’in hakkında çıkan tutuklama kararı, iddiaları güçlendirdi.

Firari Yarışmacı, Türkiye'ye Dönmek İstemedi

38 yaşındaki yarışmacı Hikmet Tuğsuz, Dominik Cumhuriyeti’nde yarışmaya devam ediyor. Ancak Türkiye’de hakkında süren yargılamalar ve yeni suçlamalar nedeniyle gündemden düşmüyor. Geçmişte kısa bir süre cezaevinde kalan Tuğsuz, tahliyesinin ardından yurt dışı yasağının kalkmasıyla yeniden Survivor’a katıldı.

45 Milyonluk Dolandırıcılık ve Yaralama Suçları

Yarışmaya katıldıktan sonra yürütülen soruşturmalarda Tuğsuz’un iki yeni suça karıştığı tespit edildi. Bu suçlar arasında “45 milyonluk villa dolandırıcılığı” ve “silahla kasten yaralama” yer alıyor. Bu gelişmelerin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Eğer Tuğsuz Türkiye’ye adım atarsa doğrudan cezaevine gönderilecek.

Oyun Esnasındaki Hareketleri Şüphe Uyandırdı

Survivor’daki ödül oyunu sırasında Hikmet Tuğsuz’un performansı oldukça düşük kaldı. Elindeki topları kasıtlı şekilde yere düşürmesi ve motive olmaması izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmanın hemen ardından sosyal medyada birçok kullanıcı, “Türkiye’ye dönmemek için bilerek kaybetti” yorumunda bulundu.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tuğsuz’un yarışmadaki hareketleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Binlerce kullanıcı, yarışmanın kurallarını ve bu durumun etik olup olmadığını tartıştı. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, yaşanan gelişmeler Survivor tarihine damga vuracak gibi duruyor.