Survivor’da Ortalık Karıştı! Can Berkay’dan Olay İtiraf

Survivor Türkiye’de final haftalarına yaklaşılırken adadaki rekabet sadece parkurlarda değil yarışmacılar arasındaki ilişkilerde de kendini hissettiriyor. Her yeni bölümde yükselen tansiyon bu kez yayınlanan fragmanla birlikte daha da belirgin hale geldi. Özellikle son gelişmeler sosyal medyada geniş yankı buldu.

Fragmana Damga Vuran Anlar

Yayınlanan son tanıtımda Can Berkay’ın sinirli tavırları dikkat çekti. Yarışmacının Beyza ve Deniz hakkında yaptığı açıklamalar adadaki dengelerin yeniden tartışılmasına neden oldu. Fragmanda yer alan ifadeler izleyiciler arasında “yeni bir kriz mi geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı.

Can Berkay’dan Sert Çıkış

Can Berkay konuşmasında Sercan’la ilgili geçmişte yaşananlara da değindi. Dostluk vurgusu yaparak başlayan sözleri kısa sürede daha sert bir tona büründü. "Ben Sercan'ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana bu yolla gelip ben işte Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, aramda böyle bir ilişki istiyorum. İşte bir hafta daha 10 gün daha burada kalmasını istiyorum deseydi ben düelloya girdiğinde Beyza'ya karşı kaybederdim" sözleriyle yarışmacı bazı kararların yarışma sürecini doğrudan etkilediğini ifade ederken duygusal gerilimin oyunların önüne geçtiğini savundu.

“Daha Önce Biz de Aynı Şeyi Yaptık” Sözleri Dikkat Çekti

Berkay’ın sözlerinin en çok konuşulan kısmı ise geçmişe yaptığı gönderme oldu. Daha önce benzer bir durum yaşandığını hatırlatan yarışmacı o dönemde verilen kararların sonuçlarını anlattı. Can Berkay: "Ben çünkü daha önce bunu yaptım. Deniz ile Sercan'ın arasında bir ilişki var diye biz Eren'in Survivor hayatını bitirdik. Ama Beyza niye böyle kıskanır tavırlar, böyle kulaklarını kapayıp bençlerde Deniz konuştuğunda kulaklarını kapatıp kendini sallıyor? Bu yüzden sallıyor." ifadelerini kullandı. Bu açıklama hem adadaki yarışmacılar hem izleyiciler arasında farklı yorumlara neden oldu.

Beyza Ve Deniz Detayı Sosyal Medyayı Böldü

Berkay’ın Beyza ve Deniz arasındaki ilişkiye dair sözleri ise tartışmayı büyüttü. Kimi izleyiciler açıklamaları “samimi bir gözlem” olarak değerlendirirken kimileri ise gereksiz bir gerilim yaratıldığını savundu. Sosyal medya kısa sürede ikiye bölündü.

Yeni Bölüm Merakla Bekleniyor

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler yeni bölüme çevrildi. Adada dengelerin nasıl değişeceği ve yarışmacılar arasındaki ilişkilerin nasıl şekilleneceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Survivor’da tansiyonun daha da artması bekleniyor.