Haluk Levent'le ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında sanatçı ve dernek başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Soruşturmanın hem derneğin faaliyetlerini hem mali ve siber süreçleri kapsadığı belirtilirken dosya üzerindeki incelemelerin de tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.

Henüz resmi makamlardan soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin kapsamlı bir açıklama yapılmış değil. Ancak savcılığın dosyada yer alan deliller ve alınan ifadeleri değerlendirdikten sonra bu kararı verdiği aktarıldı.

Soruşturma Devam Ediyor

Edinilen bilgilere göre soruşturma yalnızca tek bir başlıkla sınırlı değil. Ahbap Derneği'nin çeşitli faaliyetleriyle ilgili mali işlemler ve dijital süreçler de inceleme altında bulunuyor. Savcılık soruşturmayı geniş kapsamlı şekilde yürütmeye devam ederken ilerleyen günlerde yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Dosyadaki incelemeler tamamlanana kadar soruşturmanın farklı aşamalarının da kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Eski Dava Yeniden Gündeme Geldi

Gözaltı kararıyla birlikte Haluk Levent'in kısa süre önce sonuçlanan karşılıksız çek davası da yeniden konuşulmaya başlandı. Mahkeme, iki farklı ticari çek nedeniyle sanatçı hakkında yaklaşık 70 milyon lira tutarında adli para cezasına hükmetmiş ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı vermişti.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent ise borcun taksitlendirilmesi için kendi avukatlarının başvurduğunu belirterek ortada çözülemeyecek bir durum olmadığını söylemiş ve takipçilerinden "Beni bağışlayın" sözleriyle anlayış istemişti.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Mahkemenin verdiği çek davası kararı henüz kesinleşmiş değil. Dosyanın istinaf sürecine taşınması beklenirken üst mahkemenin vereceği karar sürecin nasıl ilerleyeceğini belirleyecek. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma da devam ediyor ve yetkililerden gelecek yeni açıklamalar merakla bekleniyor.