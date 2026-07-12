Gigi Hadid'den Bradley Cooper Hamlesi! Aşk Pozları Olay Oldu

Taylor Swift'in düğününün ardından Paris'e kaçan Gigi Hadid ve Bradley Cooper romantik anlarını ilk kez bu kadar açık paylaştı. Kareler kısa sürede gündem oldu.

Gigi Hadid'den Bradley Cooper Hamlesi! Aşk Pozları Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2026 16:58

Gigi Hadid ile Bradley Cooper'ın ilişkisi uzun zamandır magazin dünyasının en çok konuşulan aşklarından biri. Göz önünde olmayı çok tercih etmeyen çift bu kez romantik Paris kaçamağıyla dikkat çekti. Gigi en yakın arkadaşlarından Taylor Swift'in düğününün ardından soluğu sevgilisi Bradley Cooper'la birlikte Fransa'nın başkentinde aldı. Hem iş hem de tatili bir araya getiren ünlü model geziden en özel kareleri sosyal medya hesabında paylaşınca takipçileri de bu romantik anlara büyük ilgi gösterdi.

Aşk Ve İş Bir Arada

Paris seyahati yalnızca romantik bir kaçamak değildi. Gigi Hadid aynı zamanda Paris Moda Haftası kapsamında podyuma çıkmaya hazırlanıyordu. Yoğun iş temposunu fırsata çeviren ünlü model Bradley Cooper'la birlikte kısa ama keyifli bir tatil de yaptı.

İkili, Paris'in simge noktalarını gezmeyi ihmal etmedi. Louvre Müzesi'ni ziyaret eden çift Seine Nehri kıyısında gün batımını izledi. Tatil sırasında yakın arkadaşları Pedro Pascal ile akşam yemeğinde buluşmaları da dikkat çeken detaylardan biri oldu.

Paylaşılan Kareler Büyük İlgi Gördü

Gigi Hadid'in paylaştığı fotoğraflar arasında en çok konuşulan kare ise asansörde çekilen ayna selfiesi oldu. Bradley Cooper'ın omzuna başını yaslayan ünlü modelin doğal pozu kısa sürede binlerce beğeni aldı. Paylaşımlarda Gigi'nin fit görünümü de takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Aslında çift ilişkilerini sosyal medyada sergilemeyi seven isimlerden değil. Uzun süre aşklarını kameralardan uzak yaşamayı tercih ettiler.

İlişkileri Gözlerden Uzak Başladı

Gigi Hadid ve Bradley Cooper'ın aşkı 2023 yılında ortak arkadaşlarının çocuklarının doğum günü partisinde tanışmalarıyla başladı. Aralarında yaklaşık 20 yaş bulunmasına rağmen ilişkileri kısa sürede ciddi bir boyuta ulaştı.

Gigi daha önce Zayn Malik ile uzun yıllar süren ilişkisinden Khai adında bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Bradley Cooper'ın da Irina Shayk ile ilişkisinden Lea adında bir kızı bulunuyor. Şimdi ise ikili gözlerden uzak ama mutlu ilişkileriyle magazin dünyasının en dikkat çeken çiftleri arasında yer almaya devam ediyor.

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