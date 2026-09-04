Survivor’da Ortalık Karıştı! Acun Ilıcalı’ya Milyonluk Dava

Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros Dominik’te geçirdiği kazada bacağını kaybetti. Floros, AcunMedya ve SKAI TV’ye 100 milyon dolarlık dava açtı.

Survivor’da Ortalık Karıştı! Acun Ilıcalı’ya Milyonluk Dava
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 14:40

Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda yarışan 22 yaşındaki Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği korkunç kazanın ardından hukuk mücadelesi başlattı. Zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesine kapılan genç yarışmacı, sol bacağını kaybetti.

Floros, yaşanan kazada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek AcunMedya ve yayıncı kuruluş SKAI TV’ye 100 milyon doları aşan tazminat davası açtı. Davada Acun Ilıcalı da taraflar arasında gösterildi.

“Gerekli Güvenlik Önlemleri Yoktu” İddiası

Floros’un mahkemeye sunduğu dava dosyasında, program yapımcılarının ağır ihmalde bulunduğu iddia edildi. Genç yarışmacı, açık denizde yapılan zıpkınla balık avı sırasında bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını savundu.

İddialara göre kaza sırasında güvenlik tekneleri, gözcüler, korumalı alanlar ve gerekli uyarı işaretleri bulunmuyordu. Floros ayrıca aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İki Ay Hastanede Tedavi Gördü

Mayıs ayında yaşanan kazada sol bacağı kopan Floros’un, kopan uzvunun bulunamadığı belirtildi. Yaralı yarışmacının kanamasının, kazaya neden olan teknedeki bir yolcunun uyguladığı turnikeyle kontrol altına alındığı aktarıldı.

Floros daha sonra Miami’deki bir hastaneye götürüldü ve yaklaşık iki ay tedavi gördü. Sol bacağının ampute edilmesinin yanı sıra ağır yaralanan sağ bacağı için de çok sayıda ameliyat geçirdi.

AcunMedya’dan Dikkat Çeken Açıklama

AcunMedya ise kazanın yarışma sürecinin dışında, çekimlere verilen ara sırasında meydana geldiğini savundu. Şirket, olayın ardından Floros’a müdahale edildiğini ve hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

SKAI TV ise olay sonrası Survivor Yunanistan’ın yayınını askıya aldı. Kanal, Floros’un tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiğini duyurdu.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı
Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu! Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!
Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak! Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!
Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"
ÇOK OKUNANLAR
Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi
  • 29-08-2026 11:26

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi