Survivor’da Ortalık Karıştı! Acun Ilıcalı’ya Milyonluk Dava

Survivor Yunanistan’ın 13. sezonunda yarışan 22 yaşındaki Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde geçirdiği korkunç kazanın ardından hukuk mücadelesi başlattı. Zıpkınla balık avladığı sırada bir tur teknesinin pervanesine kapılan genç yarışmacı, sol bacağını kaybetti.

Floros, yaşanan kazada yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını öne sürerek AcunMedya ve yayıncı kuruluş SKAI TV’ye 100 milyon doları aşan tazminat davası açtı. Davada Acun Ilıcalı da taraflar arasında gösterildi.

“Gerekli Güvenlik Önlemleri Yoktu” İddiası

Floros’un mahkemeye sunduğu dava dosyasında, program yapımcılarının ağır ihmalde bulunduğu iddia edildi. Genç yarışmacı, açık denizde yapılan zıpkınla balık avı sırasında bölgede yeterli güvenlik önlemi alınmadığını savundu.

İddialara göre kaza sırasında güvenlik tekneleri, gözcüler, korumalı alanlar ve gerekli uyarı işaretleri bulunmuyordu. Floros ayrıca aynı bölgede daha önce de kazalar yaşandığını ve bir kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İki Ay Hastanede Tedavi Gördü

Mayıs ayında yaşanan kazada sol bacağı kopan Floros’un, kopan uzvunun bulunamadığı belirtildi. Yaralı yarışmacının kanamasının, kazaya neden olan teknedeki bir yolcunun uyguladığı turnikeyle kontrol altına alındığı aktarıldı.

Floros daha sonra Miami’deki bir hastaneye götürüldü ve yaklaşık iki ay tedavi gördü. Sol bacağının ampute edilmesinin yanı sıra ağır yaralanan sağ bacağı için de çok sayıda ameliyat geçirdi.

AcunMedya’dan Dikkat Çeken Açıklama

AcunMedya ise kazanın yarışma sürecinin dışında, çekimlere verilen ara sırasında meydana geldiğini savundu. Şirket, olayın ardından Floros’a müdahale edildiğini ve hastaneye ulaştırıldığını açıkladı.

SKAI TV ise olay sonrası Survivor Yunanistan’ın yayınını askıya aldı. Kanal, Floros’un tedavi ve rehabilitasyon sürecini yakından takip ettiğini duyurdu.