Melisa Döngel Klipte Fırtına Estirdi! Cesur Hareketleri Olay

“Bizim Hikaye”, “Sen Çal Kapımı” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi sevilen yapımlarla tanınan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerinin yanında farklı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez alışılmışın dışına çıkarak müzik dünyası için kamera karşısına geçti.

Döngel, rap müziğin sevilen isimleri Murda ve Motive’nin birlikte hazırladığı “Karambol” isimli yeni şarkının klibinde başrolü üstlendi. 4 Eylül’de müzikseverlerle buluşan klip, yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Döngel’in Klip Performansı Dikkat Çekti

Murda yeni şarkısı "Karambol"ü yayınladı.



•Melisa Döngel klipte yer aldı.



•Rapçi Motive ile ortak şarkısı. pic.twitter.com/jjUzvr7lbv — Globalite Haber (@globalitecom) September 4, 2026

Hareketli ritmiyle öne çıkan şarkıya klipte Melisa Döngel’in enerjik performansı eşlik ediyor. Kamera karşısında oldukça rahat görünen oyuncu, sergilediği dans ve cesur hareketlerle klibin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Döngel’in farklı bir projede izleyici karşısına çıkması, özellikle oyuncunun hayranları için de sürpriz oldu. Daha önce televizyon dizilerindeki rolleriyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu, bu kez müzik dünyasının renkli atmosferinde boy gösterdi.

Klipte Bambaşka Bir Melisa

“Karambol” klibinde Melisa Döngel’in tarzı ve kamera karşısındaki enerjisi de öne çıkıyor. Şarkının hareketli havasına ayak uyduran oyuncu, klibin görsel dünyasına kendi yorumunu katmayı başardı.

Murda ve Motive’nin müzikal uyumuna eşlik eden Döngel, klip boyunca performansıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Oyuncunun bu projedeki görüntüleri, sosyal medyada da konuşulmaya aday görünüyor.

Hayranlarına Sürpriz Yaptı

Melisa Döngel’in oyunculuktan müzik klibine uzanan bu yeni deneyimi, kariyerinde farklı alanlara da göz kırptığını gösterdi. “Karambol” ile kamera karşısına geçen oyuncunun performansı, yeni projelerde benzer sürprizlerin gelip gelmeyeceği konusunda da merak uyandırdı.