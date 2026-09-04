Melisa Döngel Klipte Fırtına Estirdi! Cesur Hareketleri Olay

Melisa Döngel, Murda ve Motive’nin “Karambol” şarkısının klibinde başrolü üstlendi. Cesur hareketleri ve enerjik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Döngel Klipte Fırtına Estirdi! Cesur Hareketleri Olay
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 14:35

“Bizim Hikaye”, “Sen Çal Kapımı” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi sevilen yapımlarla tanınan Melisa Döngel, oyunculuk kariyerinin yanında farklı projelerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, bu kez alışılmışın dışına çıkarak müzik dünyası için kamera karşısına geçti.

Döngel, rap müziğin sevilen isimleri Murda ve Motive’nin birlikte hazırladığı “Karambol” isimli yeni şarkının klibinde başrolü üstlendi. 4 Eylül’de müzikseverlerle buluşan klip, yayınlanır yayınlanmaz dikkatleri üzerine çekti.

Melisa Döngel’in Klip Performansı Dikkat Çekti

Hareketli ritmiyle öne çıkan şarkıya klipte Melisa Döngel’in enerjik performansı eşlik ediyor. Kamera karşısında oldukça rahat görünen oyuncu, sergilediği dans ve cesur hareketlerle klibin en çok dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Döngel’in farklı bir projede izleyici karşısına çıkması, özellikle oyuncunun hayranları için de sürpriz oldu. Daha önce televizyon dizilerindeki rolleriyle ekranlarda gördüğümüz oyuncu, bu kez müzik dünyasının renkli atmosferinde boy gösterdi.

Klipte Bambaşka Bir Melisa

“Karambol” klibinde Melisa Döngel’in tarzı ve kamera karşısındaki enerjisi de öne çıkıyor. Şarkının hareketli havasına ayak uyduran oyuncu, klibin görsel dünyasına kendi yorumunu katmayı başardı.

Murda ve Motive’nin müzikal uyumuna eşlik eden Döngel, klip boyunca performansıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Oyuncunun bu projedeki görüntüleri, sosyal medyada da konuşulmaya aday görünüyor.

Hayranlarına Sürpriz Yaptı

Melisa Döngel’in oyunculuktan müzik klibine uzanan bu yeni deneyimi, kariyerinde farklı alanlara da göz kırptığını gösterdi. “Karambol” ile kamera karşısına geçen oyuncunun performansı, yeni projelerde benzer sürprizlerin gelip gelmeyeceği konusunda da merak uyandırdı.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı
Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu! Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!
Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak! Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!
Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"
ÇOK OKUNANLAR
Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi
  • 29-08-2026 11:26

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi