Cem Yılmaz’dan Sağlık Durumu Açıklaması! “Damar Çok Önemli”

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Yılmaz göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerin ardından kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyene anjiyo uygulanırken sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle sevenlerini rahatlatan Cem Yılmaz bu kez Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti.

“Sigarayı Bıraktım, Kiloyu Verdim”

Paylaşımının altına oldukça samimi bir not yazan Yılmaz yaşadığı sağlık sürecinin ardından hayatında yaptığı değişikliklerden de bahsetti. “Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim” diyen ünlü komedyen esprili üslubunu da elden bırakmadı.

Yılmaz “İstediğiniz her şeyi yaptım, sıra toplumda” diyerek takipçilerine seslendi. Ardından sağlık durumuyla ilgili de güzel haberi verdi: “Allah’a şükür sağlığım iyi.”

“Beni Yine Kurtardınız”

Zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden Cem Yılmaz,“Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ünlü komedyen ayrıca önemli bir uyarıda bulunarak kalp ve damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. “Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli” ifadelerini kullanan Yılmaz yaşadığı sürecin ardından takipçilerine de mesaj vermiş oldu.