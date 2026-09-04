Cem Yılmaz’dan Sağlık Durumu Açıklaması! “Damar Çok Önemli”

Kalp krizi sonrası tedavi gören Cem Yılmaz Instagram paylaşımıyla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Ünlü komedyen sigarayı bıraktığını da söyledi.

Cem Yılmaz’dan Sağlık Durumu Açıklaması! “Damar Çok Önemli”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 12:56

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanan Yılmaz göğüs ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılmış ve yapılan kontrollerin ardından kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ünlü komedyene anjiyo uygulanırken sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmıştı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle sevenlerini rahatlatan Cem Yılmaz bu kez Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla dikkat çekti.

“Sigarayı Bıraktım, Kiloyu Verdim”

Paylaşımının altına oldukça samimi bir not yazan Yılmaz yaşadığı sağlık sürecinin ardından hayatında yaptığı değişikliklerden de bahsetti. “Evet sigarayı bıraktım, kiloyu verdim” diyen ünlü komedyen esprili üslubunu da elden bırakmadı.

Yılmaz “İstediğiniz her şeyi yaptım, sıra toplumda” diyerek takipçilerine seslendi. Ardından sağlık durumuyla ilgili de güzel haberi verdi: “Allah’a şükür sağlığım iyi.”

“Beni Yine Kurtardınız”

Zorlu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür eden Cem Yılmaz,“Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim. Beni yine kurtardınız” sözleriyle duygularını paylaştı.

Ünlü komedyen ayrıca önemli bir uyarıda bulunarak kalp ve damar sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlattı. “Bir haftadır kalbine, damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın. Damar çok önemli” ifadelerini kullanan Yılmaz yaşadığı sürecin ardından takipçilerine de mesaj vermiş oldu.

Benzer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı! Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un Dubai Pozları Sosyal Medyayı Salladı!
İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı İbrahim Tatlıses Çeşme’de Görüntülendi! Son Hali Şaşırttı
Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu! Alina Boz ve Umut Evirgen’den Bebek Pozu!
Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak! Kraliyet Unvanı Bile Kurtaramadı! Prens George’a Şok Yasak!
Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı Derin Talu 23 Yaşında! Ablası Bebeklik Fotoğrafını Paylaştı
CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: CZN Burak 10 Yıllık Değişimini Takipçileriyle Paylaştı: "Adeta Bir Evrim"
ÇOK OKUNANLAR
Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
  • 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi
  • 29-08-2026 11:26

İlayda Alişan ve Berk Bakioğlu Başrolde! Evlilik Güzeldir Dizisinden İlk Detaylar Geldi