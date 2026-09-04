Güneşin Doğduğu Yer’de Büyük Sürpriz! Burak Özçivit Olay Oldu

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından “Güneşin Doğduğu Yer” için kamera karşısına geçildi. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin setinden ilk kareler de gelmeye başladı. Dizinin başrolünde yer alan Burak Özçivit ise sosyal medya paylaşımıyla heyecanı iyice artırdı.

Ünlü oyuncu, çekimlerin başlamasıyla birlikte set arkasından bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Özçivit’in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, özellikle yeni karakteri için yaptığı imaj değişikliği dikkatlerden kaçmadı.

Burak Özçivit’in Yeni İmajı Merak Uyandırdı

Dizide “Kenan Kozan” karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, yeni rolü için kamera karşısına farklı bir görünümle çıktı. Setten paylaştığı kareyi gören hayranları ise oyuncunun yeni haline adeta yorum yağdırdı.

Özçivit’in karakteriyle ilgili henüz çok fazla detay paylaşılmasa da ortaya çıkan ilk görüntü, dizinin hikâyesi kadar oyuncunun canlandıracağı karakterin de merak konusu olacağını gösterdi.

Hayranlarından Tam Not Aldı

Burak Özçivit’in set karesi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, hayranlarından da peş peşe olumlu yorumlar geldi. Oyuncunun yeni imajını beğenen takipçileri, dizinin başlaması için sabırsızlandıklarını dile getirdi.

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken hikâyesiyle yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen “Güneşin Doğduğu Yer”, şimdiden izleyicide merak uyandırmayı başardı.

Gözler İlk Bölümde

Çekimlerin başlamasıyla birlikte diziden gelecek yeni görüntüler de şimdiden merakla bekleniyor. Burak Özçivit’in canlandıracağı Kenan Kozan karakterinin hikâyede nasıl bir yere sahip olacağı ise dizinin en çok konuşulacak detaylarından biri olacak gibi görünüyor.

Kısacası “Güneşin Doğduğu Yer” daha ekrana gelmeden konuşulmaya başladı. Burak Özçivit’in setten yaptığı bu ilk paylaşım da dizinin heyecanını şimdiden yükseltti.