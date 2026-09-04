Nina Dobrev’e Kırmızı Halıda Şok Müdahale! Ne Oldu?

“The Vampire Diaries” dizisinde canlandırdığı Elena karakteriyle dünya çapında ünlenen Nina Dobrev, Venedik Film Festivali’nin açılışında hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. 83. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin açılışında kırmızı halıya çıkan ünlü oyuncu, bir anda güvenlik görevlisinin müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

Danny Boyle’un yeni filmi “Ink”in galasına katılan 37 yaşındaki oyuncu, gece için siyah ve ışıltılı bir elbise tercih etti. Şıklığıyla dikkat çeken Dobrev, kırmızı halıda basın mensuplarına poz verirken yaşananlar ise gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Güvenlik Görevlisi Yanına Gelince Şaşırdı

Dobrev tam objektiflere poz verdiği sırada yanına bir güvenlik görevlisi geldi. Görevli, oyuncudan bulunduğu alandan ilerlemesini istedi. Ne olduğunu ilk anda anlayamayan Dobrev’in şaşkınlığı ise yüzüne adeta yansıdı.

Kısa süreliğine ne yapacağını bilemeyen ünlü oyuncu, görevlilerin yönlendirmesiyle kırmızı halıda ilerlemek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansırken, Dobrev’in yaşadığı şaşkınlık sosyal medyada da dikkat çekti.

Meğer Sebebi Bambaşkaymış

İlk bakışta oldukça sert görünen müdahalenin arkasından ise festivalin işleyiş kuralları çıktı. Başka bir festival görevlisinin de araya girerek Dobrev’e ilerlemesi gerektiğini söylediği görüldü.

Festivalde kırmızı halıda uzun süre aynı noktada durup poz verilmesine izin verilmediği, fotoğraf çekimleri için belirlenen alanların bulunduğu belirtildi. Güvenlik görevlilerinin de sıranın ilerlemesini sağlamak ve programın akışını korumak için müdahale ettiği ifade edildi.

Yani Dobrev’in yaşadığı şaşkınlığın arkasında büyük bir krizden çok, festivalin yoğun temposu ve uygulanan kırmızı halı kuralları vardı. Ancak ünlü oyuncunun o anki şaşkın ifadesi geceye damga vurmayı başardı.