Jennifer Lopez Sahneye Damga Vurdu! Eteği Bir Anda Düştü

Jennifer Lopez konser sırasında hareketli koreografi nedeniyle kostüm kazası yaşadı. Eteği düşen ünlü şarkıcıya dansçısı yardım etti, Lopez sahneye devam etti.

Jennifer Lopez Sahneye Damga Vurdu! Eteği Bir Anda Düştü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-09-2026 12:46

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, son konserinde hiç beklemediği bir kostüm kazası yaşadı. Her zamanki enerjisiyle sahnede şarkı söyleyip dans eden Lopez’in eteği, hareketli koreografi sırasında bir anda düşünce kısa süreli bir panik yaşandı.

Cesur sahne kıyafetleri ve enerjik danslarıyla tanınan Lopez, konser sırasında kıyafetinin azizliğine uğradı. Sahnedeki performansına devam ederken eteğinin düşmesiyle zor anlar yaşayan şarkıcı, bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti.

Dansçısı Hemen Yardıma Koştu

Yaşanan aksiliği fark eden dansçısı ise hiç vakit kaybetmeden Lopez’in yardımına koştu. Müzik devam ederken sahnede yere düşen kostümü alan dansçı, ünlü şarkıcının kıyafetini yeniden toparlamasına yardımcı oldu.

Lopez de bu sırada durumu hızlıca kontrol altına aldı. Yaşanan beklenmedik kazanın ardından kostümünü yeniden üzerine geçiren şarkıcı, sahneyi terk etmek yerine performansına devam etmeyi tercih etti.

Hiçbir Şey Olmamış Gibi Devam Etti

Kostüm kazasının ardından Jennifer Lopez’in soğukkanlı tavrı da dikkat çekti. Kısa süreli aksiliği geride bırakan ünlü yıldız, koreografisine kaldığı yerden devam etti.

Sahnede yaşanan bu tür kazalar, canlı performansların en zor taraflarından biri olurken Lopez’in profesyonel tavrı da gözlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı, yaşananlara rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeden konserini sürdürdü.

Geceye Damga Vuran An

Konser boyunca şarkıları ve danslarıyla hayranlarını eğlendiren Lopez’in kostüm kazası ise gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. Dansçısının hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede toparlanan olay, performansın tamamen kesilmesine de neden olmadı.

Jennifer Lopez böylece talihsiz anı fazla büyütmeden sahnedeki şovuna devam etti. Ancak konserden gelen görüntüler, yaşanan kostüm kazasının uzun süre konuşulacağını gösterdi.

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