Survivor'da Nagihan itiraf etti: İşte Yunus Emre-Aleyna olayının perde arkası...

Survivor All Star 2024 yarışmasında Yasin'in elenmesiyle birlikte, fragmanda yer alan Acil Durum Konseyi büyük ilgi çekti. Uzun süredir yakın olan Yunus Emre ve Aleyna arasındaki gelişmeler ise merak konusu oldu.

İkili, başlangıçtan beri aileleri tarafından birbirlerinden uzak durmaları konusunda uyarılar almıştı. Ancak son günlerde gerginlik artmıştı. Konseyde Aleyna'nın Yunus Emre için "Emre'nin siniri farklı bir noktada, kendi ailesine, kız kardeşine, eşine nasıl davrandığını bilmiyorum ama..." şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Fragmanda ise Nagihan'ın sözleri büyük yankı uyandırdı. Yunus Emre'nin "İspiyon sezonu başlamıştır" demesinin ardından Nagihan'ın söyledikleri dikkat çekti. Nagihan, "Şimdi bilinmeyenleri konuşmak zorundayım çünkü Yunus Emre ile Aleyna arasında yaşananlar var. Ben Yunus Emre'yi korumak isterken, bu kızla düşman olmak zorunda kaldım. Tartışmaların asıl sebebi, evliliğinin sorun yaşamaması adınaydı" dedi ve herkesi şaşırttı.

Bu sözlere Yunus Emre şaşkınlıkla tepki göstererek, "Ne demek istiyor bu?" şeklinde tepki gösterdi.