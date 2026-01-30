Survivor’da "Doğuş" Krizi: Eşi Hoşkedem Hidayetkızı’ndan Duygusal Çağrı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler kadrosuna geçtiğimiz hafta sürpriz bir giriş yapan ünlü şarkıcı Doğuş, adada parkurların tozunu attırırken evinde hüzün hakim. Doğuş'un Azerbaycanlı ünlü sunucu eşi Hoşkedem Hidayetkızı, çocuklarının yaşadığı zorluğu anlatarak eşine "Geri dön" seslenişinde bulundu.

"Çocuklar Çok Ağlıyor, Bilseydim Yalvarırdım"

Survivor'ın zorlu yaşam koşullarında mücadele eden Doğuş'un yokluğu, 2016 yılında dünyaya gelen ikizleri Arda ve Arın’ı derinden etkiledi. Hoşkedem Hidayetkızı, şu ifadeleri kullandı:



"Galibiyet sonuna kadar gitse de ben artık diyorum ki kurban olayım geri gel. Çünkü çocuklar çok ağlıyor. Ve ben de başlıyorum onları sakinleştirmeye. Bu onların dersine, gündelik hayatlarına çok ciddi tesir ediyor. İnanın ki bilseydim, yalvarırdım gitme diye. Ama bu da onun kendi işidir, ben onun işlerine de karışmam."

12 Yıllık Örnek Evlilik

2014 yılında dünyaevine giren Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı, magazin dünyasının en sağlam temelli çiftleri arasında gösteriliyor. Azerbaycan’da çok sevilen bir televizyoncu olan Hidayetkızı’nın bu çağrısının ardından, Doğuş’un yarışmadaki geleceği ve olası bir "kendi isteğiyle ayrılma" durumu merak konusu oldu.