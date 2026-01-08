Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt: "Hırbolukta turbo çocuk"

Survivor'da Turabi ve Adem Kılıçcı kavgası! Turabi'nin "Adem'i çaycımız yaparız" sözlerine Adem Kılıçcı'dan "Hırbolukta turbo çocuk" yanıtı geldi. İşte dev polemik...

Survivor’da Devlerin Savaşı! Adem Kılıçcı’dan Turabi’ye Şok Yanıt:
Yayın Tarihi : 08-01-2026 11:35

Survivor tarihinin en dominant iki ismi Turabi Çamkıran ve Adem Kılıçcı arasındaki ipler kopma noktasına geldi. "Turbo" lakaplı Turabi’nin, Survivor 2026 kadrosu ve eski yarışmacılar hakkında sosyal medyadan başlattığı sözlü saldırıya, Adem Kılıçcı’dan çok sert ve manidar bir yanıt geldi.

Turabi’den "Çaycı" Benzetmesi

Her zamanki iddialı tarzıyla takipçilerinin karşısına çıkan Turabi,  Avatar Atakan ile birlikte adaya gitmeleri durumunda yaşanacakları şu sözlerle betimledi:

"Atakan ile gidersek adayı haraca bağlarız. Ogeday ve Adem'i çaycımız yaparız!"

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Turabi’nin hedefindeki isimlerden biri olan Adem Kılıçcı sessizliğini bozdu.

Adem Kılıçcı: "Hırbolukta Turbo Çocuk"

Turabi’nin bir süredir yurt dışında yaşamasını ve oradan yaptığı iddialı çıkışları hedef alan Adem Kılıçcı, rakibinin "Turbo" unvanını "Hırbo" kelimesiyle birleştirerek şu sert cevabı verdi:

"Sen bir ülkene dön de yüz yüze daha sağlıklı iletişim kurarız. Hırbolukta turbo çocuk!"

 

