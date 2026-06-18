Survivor'da Çeyrek Final Sonrası Büyük İddia! Nagihan’a Gizli Destek mi?

Survivor 2026 sezonu finaline doğru giderken ortalık iyice karışmış durumda. Zaten her bölüm ayrı bir stres ayrı bir rekabet derken bu kez işin içine bir de sosyal medyada yayılan “ne içirdiler?” iddiası girdi. Olayın merkezinde ise Nagihan Karadere var.

Çeyrek Finalde Sert Mücadele

Önce yarış kısmından bahsedelim. Çeyrek finalde Nagihan Karadere ile eski futbolcu Sercan Yıldırım karşı karşıya geldi. İkili arasında oldukça çekişmeli bir düello yaşandı ama Nagihan performansıyla öne geçmeyi başardı.

Bu sonuçla Sercan Yıldırım yarışmaya veda etti. Elenince de bayağı duygusal anlar yaşadı gözyaşlarını tutamadı. Zaten böyle kritik bir noktada elenmek herkes için zor bir durum o yüzden ekran başında izleyenler de baya etkilendi.

Sosyal Medyayı Karıştıran Görüntü

Asıl olay ise yarıştan sonra patladı. Sosyal medyada dolaşan bir video ortalığı bir anda karıştırdı. Görüntülerde Nagihan’a dışarıdan bir şey verildiği iddiası konuşulmaya başlandı.

Videoda “Pınar” isimli bir kişinin Nagihan’a yaklaşarak “Al bakalım şunu” dediği duyuluyor. Nagihan ise buna karşılık “Bu değil, sade istiyorum” diyor. Bu kısa diyalog bile sosyal medyada büyük bir tartışma başlatmaya yetti.

Bazı izleyiciler bunun sadece basit bir içecek ya da enerji takviyesi olduğunu söylerken bazıları olayın daha farklı olabileceğini iddia etti. Yani herkes olayı kendi kafasına göre yorumlamaya başladı.

“Bana Gelmesi Lazım” Sözleri

Videonun devamında ise tartışmayı daha da büyüten bir an var. Nagihan’ın “Ama bana gelmesi lazım” dediği duyuluyor. Bu cümle sosyal medyada adeta ayrı bir konu başlığı haline geldi.

Kimileri bunu tamamen yarışma anındaki stres ve heyecanla söylenmiş bir şey olarak görürken kimileri ise farklı anlamlar yükledi. Açıkçası sosyal medyada yorumlar ikiye bölünmüş durumda.

Final Öncesi Gerilim Artıyor

Zaten finale çok az kalmışken Survivor’da her olay büyüyerek gündem oluyor. Yarışmacıların üzerindeki baskı artarken izleyici de daha hassas hale geliyor. Bu yüzden en küçük görüntü bile büyük tartışmalara dönüşebiliyor.

Şu an için netleşmiş bir açıklama yok ama video hâlâ konuşulmaya devam ediyor. Survivor 2026 finaline giderken bu olayın nasıl sonuçlanacağı da merak konusu olmuş durumda. Gözler şimdi yapım ekibinden gelebilecek olası açıklamalara çevrilmiş durumda.