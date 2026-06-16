Survivor’da Büyük Sürpriz! İstanbul Bileti Kesildi!

Survivor 2026’da finale doğru geri sayım iyice hızlandı. Bu akşam yayınlanan bölümde yine büyük bir rekabet vardı ve yarışmacılar İstanbul’daki final bileti için kıyasıya mücadele etti. Son bölümler artık tamamen final heyecanı üzerine kurulu ve tansiyon her geçen gün artıyor.

Final İçin Nefes Kesen Mücadele

Parkurda yarışmacılar adeta son güçlerini ortaya koydu. Her oyunun büyük bir önemi olduğu bu dönemde küçük bir hata bile finale kalma şansını etkiliyor. Bu yüzden yarışmalar sadece fiziksel değil aynı zamanda mental olarak da oldukça zorlu geçiyor. İzleyenler de ekran başında oldukça gergin anlar yaşadı çünkü her sayı final yolunda kritik bir adım anlamına geliyor.

Daha önce iki yarışmacı İstanbul’daki büyük finale kalmayı garantilemişti. Mert Nobre ve Sercan Yıldırım bu isimler arasında yer aldı. Böylece final koltukları yavaş yavaş dolmaya başladı. Geriye kalan koltuklar için ise yarışmacılar arasında büyük bir rekabet oluştu. Herkes o son bilet için elinden geleni yapıyor.

Üçüncü Finalist Belli Oldu

Gecenin en önemli gelişmesi ise üçüncü finalistin belli olmasıydı. Nagihan Karadere kritik mücadeleyi kazanarak adını finale yazdıran isim oldu. Bu sonuçla birlikte Nagihan İstanbul’daki büyük finalde yarışma hakkını elde etti. Kazandığı oyun sonrası oldukça sevinen yarışmacı finale kalmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan Sarı Ve Nefise Mücadelesi

Gecede dikkat çeken bir diğer konu ise Ramazan Sarı ve Nefise’nin mücadelesiydi. İkili son finalist olabilmek için düelloya kaldı. Bu kritik karşılaşmanın sonucu henüz netleşmedi ancak kazanan isim dördüncü ve son final koltuğunu alacak. Bu yüzden gözler tamamen bu mücadeleye çevrilmiş durumda.

Final Öncesi Gergin Bekleyiş

Artık yarışmada sona yaklaşılırken hem yarışmacılar hem izleyiciler büyük bir heyecan içinde. Kimin şampiyon olacağı sorusu giderek daha çok merak ediliyor.

Önümüzdeki günlerde final koltuklarının tamamen dolmasıyla birlikte Survivor 2026’da büyük final sahnesi kurulacak. Şimdiden herkes o final anını beklemeye başlamış durumda.