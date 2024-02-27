Survivor'da büyük kavga çıktı! Sema Aydemir diskalifiye edildi!

Survivor All Star'da, kaos ve gerginlik hiç dinmiyor. Yedeklerden gelen Sema Aydemir ile Pınar, geldikleri günden beri anlaşamıyor ve sonunda aralarında bir kavga çıktı.

Pınar, daha önce Sema'nın kardeşi Seda'yı sürekli savunmasından rahatsız olduğunu dile getirmişti ve bu kez sınırı aştı. Sema'nın Pınar'a tekme attığı anlarda diğer yarışmacılar araya girdi. Çığlık sesleriyle dolup taşan ortam, herkesi şoke etti ve Acun Ilıcalı acil durum konseyinde son kararı açıkladı.





Kavga sonrası konseyde tek başına Acun Ilıcalı'nın karşısına çıkan Sema, kendini ifade etti. Ilıcalı, Sema'dan şu açıklamayı yapmasını istedi:

"Burada olmaktan çok utanıyorum. Geldiğim günden beri kendime bir hedef belirledim. Ben eksiklerimi gidermek için buradayım. Çekilip düellomu yapacağım çünkü bu benim hakkımdır. Sürekli olarak haksız iftiralarla karşı karşıyayım. Sahra, bana iftira attı. Arkadaşlarıma benim hakkımda yalanlar uydurdu ve bu yüzden yarışmayı terk etti. Bu durum beni derinden üzdü. Ben böyle bir şey yapmadım. Ardından, çeşitli suçlamalar ve hakaretlerle karşı karşıya kaldım. Bu durum çok zor, çünkü bunların hiçbirini hak etmiyorum."



