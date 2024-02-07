Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı çıldırdı, sandalyeyi fırlattı!

Survivor All Star'da gerginliklerin tırmandığı bir konsey yaşandı. Dün akşam yayınlanan bölümde, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan, yarışmacılara sert sözlerle oyuna katılmayacaklarını belirtti. Bu tartışma sonrasında Mustafa Kemal dokunulmazlık oyununda yer almadı.

Daha sonra, Aleyna ile Nefise arasında yaşanan tartışma atmosferi daha da gerdi. Tansiyonun düşmediği bir ortamda, Acun Ilıcalı, ada konseyinde sinirlendi.

Nagihan'ın Aleyna'ya itmesi üzerine Ilıcalı, şu sözleri sarf etti: "Sizin hakkınızda konuşamaz mıyız? Her gün olay çıkarıyorsunuz, kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Siz olmadan program mı yapacağız? Aleyna'ya yaptığınız doğru mu? Kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden yaşam yok mu? Herkes gitsin, ne yaparsanız yapın."

Konseyi terk eden Ilıcalı'nın ardından yarışma sona erdi.



