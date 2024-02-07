Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı çıldırdı, sandalyeyi fırlattı!

Dün akşamki Survivor bölümünde, yarışmacılar arasında yaşanan kavgada "Kaos mu istiyorsunuz? Ne yaparsanız yapın" şeklinde konuşan Acun Ilıcalı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Survivor'da bir ilk! Acun Ilıcalı çıldırdı, sandalyeyi fırlattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2024 09:55

Survivor All Star'da gerginliklerin tırmandığı bir konsey yaşandı. Dün akşam yayınlanan bölümde, haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve Mustafa Kemal, Nefise ve Nagihan, yarışmacılara sert sözlerle oyuna katılmayacaklarını belirtti. Bu tartışma sonrasında Mustafa Kemal dokunulmazlık oyununda yer almadı.

Daha sonra, Aleyna ile Nefise arasında yaşanan tartışma atmosferi daha da gerdi. Tansiyonun düşmediği bir ortamda, Acun Ilıcalı, ada konseyinde sinirlendi.

Nagihan'ın Aleyna'ya itmesi üzerine Ilıcalı, şu sözleri sarf etti: "Sizin hakkınızda konuşamaz mıyız? Her gün olay çıkarıyorsunuz, kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Siz olmadan program mı yapacağız? Aleyna'ya yaptığınız doğru mu? Kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden yaşam yok mu? Herkes gitsin, ne yaparsanız yapın."

Konseyi terk eden Ilıcalı'nın ardından yarışma sona erdi.

 

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