Survivor'da aşk! Kameraları umursamadılar...

Son günlerde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan gündemden düşmüyor. Yarışmada, yarışmacıların bikinili halleri ve aşkları ön plana çıkıyor.

Özellikle Stauroula ve Giannis Perpataris adlı yarışmacıların kameralara aldırmadan yakınlaşması büyük şaşkınlık yarattı. İkilinin örtünün altına sarılarak girmesi Yunanistan basınında geniş yankı buldu.

Diğer yandan, Survivor All Star Türkiye'de gündem olan konular genellikle kavgalar ve tartışmalarla dolu olurken, Yunanistan versiyonunda durum farklı. Bu farklılık, aynı yapımcıdan çıkan aynı formattaki programın Yunanistan ve Türkiye'de nasıl bu kadar farklı algılandığına dair sosyal medyada tartışma yarattı.