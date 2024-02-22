Survivor'da aşk! Kameraları umursamadılar...

Survivor Yunanistan, Acun Ilıcalı'nın yapımcılığında, son günlerde gündemden düşmüyor. Yarışmada yarışmacıların kıyafetleri kadar, geçtiğimiz günlerde iki yarışmacının yakınlığı da konuşuldu. İşte detaylar..

Survivor'da aşk! Kameraları umursamadılar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2024 14:48

Son günlerde Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yunanistan gündemden düşmüyor. Yarışmada, yarışmacıların bikinili halleri ve aşkları ön plana çıkıyor.

Özellikle Stauroula ve Giannis Perpataris adlı yarışmacıların kameralara aldırmadan yakınlaşması büyük şaşkınlık yarattı. İkilinin örtünün altına sarılarak girmesi Yunanistan basınında geniş yankı buldu.

Diğer yandan, Survivor All Star Türkiye'de gündem olan konular genellikle kavgalar ve tartışmalarla dolu olurken, Yunanistan versiyonunda durum farklı. Bu farklılık, aynı yapımcıdan çıkan aynı formattaki programın Yunanistan ve Türkiye'de nasıl bu kadar farklı algılandığına dair sosyal medyada tartışma yarattı.

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