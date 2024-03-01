Survivor'a veda eden Turabi resmen ateş püskürdü! Küfürlü açıklama şoke etti

Survivor'un unutulmaz isimlerinden Turabi Çamkıran, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sakatlık nedeniyle Survivor'a veda etmek zorunda kalan Çamkıran, son paylaşımında kendisiyle ilgili yapılan haberlere sert tepki gösterdi.

Survivor'a veda eden Turabi resmen ateş püskürdü! Küfürlü açıklama şoke etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-03-2024 14:44

Turbo Turabi olarak tanınan, Survivor'un efsane isimlerinden biri olan Turabi Çamkıran, uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ani bir şekilde Survivor All Star 2024'ten ayrılmak zorunda kaldı. Bu durum sevenlerini üzdü.

Acil durum konseyinde, Turabi Çamkıran'ın yarışmadan ayrıldığı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu.

Turabi, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma alındığını ve hastane odasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Kırık çıkık için geldik, yoğun bakıma alındık" ifadelerini kullandı.

Ancak, Çamkıran hakkında çıkan yanıltıcı haberlere karşı büyük bir öfke duyduğunu dile getirdi.

Sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere tepki gösteren Turabi, "Her kim benim adıma yalan haberler yayıyorsa, bütün dünya ona k.ysın" şeklinde sert bir açıklama yaptı.

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