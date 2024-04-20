Survivor'a giden Demet Akalın eşi Okan Kurt'u böyle ti'ye aldı: "Elendin, çünkü..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Survivor'daki 'birleşme partisi' için Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Pop müzik dünyasının tanınmış ismi, konseyde eşi Okan Kurt'u tiye alarak eğlenceli bir an yaşattı.

Akalın, konseyde yaptığı espriyle dikkatleri üzerine çekti. "Bu hafta Survivor All Star’da eleneni bulmak için açıyoruz efendim!" diyerek eşi Okan Kurt'u taklit eden şarkıcı, espri dolu anlar yaşattı. Akalın, eşine yönelik esprili sözlerine devam ederek, "Elendin, çünkü bavullarımızı İstanbul’da unuttun" şeklinde takıldı.

Demet Akalın'ın eğlenceli ve espri dolu anları, Survivor hayranlarının ilgisini çekti.