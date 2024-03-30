Survivor Yunus Emre ile eşi Beria Özden boşanıyor mu? İlk açıklama geldi!

Eşinin “Aleyna’dan uzak dur” uyarısını dikkate almayan Yunus Emre’nin evliliğinin biteceği iddia edildi. Boşanma kararı aldığı konuşulan Beria Özden’den cevap geldi.



Beria Özden, eşi Yunus Emre ile evliliklerinde yaşanan iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Özden, sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayarak ve evliliklerinden bir kareyi paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Evliliklerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle boşanma kararı aldığı iddia edilen Beria Özden, doğum günü kutlamasıyla ve paylaştığı fotoğrafla sessizliğini bozdu. Nikah günlerinden bir kareyi paylaşarak eşine "İyi ki sen, mutlu yıllar" mesajını ileten Özden, ardından "Dedikodulara, garip haberlere inanmayın, itibar etmeyin" mesajını verdi.



