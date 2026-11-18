Katıldığı Survivor yarışmasındaki hırslı mücadelesi ve iddialı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan eski milli atlet Nagihan Karadere umre ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal topraklara gitti. Suudi Arabistan'ın Mekke kentine ulaşan ünlü isim Kabe ziyaretinden ilk kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşarak magazin gündeminde yerini aldı.

Hayranları Tarafından Kabe Çevresinde Görüntülendi

Yarışma sonrasında yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Nagihan Karadere bu kez manevi yolculuğuyla dikkatleri üzerine çekti. İbadetini gerçekleştirmek üzere Mekke’ye giden başarılı sporcu Kabe'yi ziyaret ederek o özel anları ölümsüzleştirdi.

Ziyareti sırasında çevrede bulunan Türk vatandaşları ve hayranları da Karadere'ye yoğun ilgi gösterdi. Kâbe çevresinde ibadetini gerçekleştirirken hayranları tarafından görüntülenen ünlü ismin bu kareleri, kısa sürede dijital mecralarda yayıldı.

Sosyal Medya Paylaşımlarına Beğeni Yağdı

Kutsal topraklarda geçirdiği anları peş peşe yayınladığı fotoğraflarla takipçilerinin beğenisine sunan Nagihan Karadere'nin gönderileri büyük ilgi gördü. Geniş bir takipçi kitlesine hitap eden eski milli atletin Mekke'den paylaştığı kareler sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda beğeni ve iyi dilek yorumları aldı.