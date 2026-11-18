atv'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ‘Ketche’ Hakan Kırvavaç’ın oturduğu dizisi ‘Güneşin Doğduğu Yer’, Perşembe akşamı dokuzuncu bölümüyle ekrana geliyor.

Kenan Gözünü Karartıyor

Leyla’nın başına gelenler Kenan’ın gözünü karartmasına sebep olur. Kenan acımasız bir intikam almaya karar verirken hesaplaşması Teneke Mahallesi ile sınırlı kalmayacaktır.

Yeni bilgiler ışığında, Celadet konaktaki herkesi üzen bir karar alır. Kenan ile yaşayacağı yüzleşme herkesi derinden sarsar.

Kenan’ı her geçen gün biraz daha kaybeden Hanzade, kocasını elinde tutmak için beklenmedik bir teklifte bulunur. Bu sırada Zeki ile Suzi, aralarındaki güvensizliğe rağmen birlikte hareket etmek zorunda kalır.

Kıskançlığı giderek büyüyen Ceyhun, Leyla için ne kadar ileri gidebileceğini gösterir. Leyla herkesin hayatını derinden etkileyecek bir karar alır. Celadet ile Kenan arasındaki büyük yüzleşmede neler yaşanacak? Celadet’in kararı konakta neleri değiştirecek? Hanzade, evliliğini kurtarmak için nasıl bir adım atacak? Ceyhun’un kıskançlığı nelere sebep olacak? Peki, Leyla’nın herkesin hayatını etkileyecek kararı ne olacak?



Güçlü Oyuncu Kadrosuyla Perşembe Akşamı Ekranda

Dizinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit (Kenan), Sibel Taşçıoğlu (Celadet), Görkem Sevindik (Ceyhun), Beyza Gümülcine (Leyla), Hilal Anay (Hanzade), Muharrem Türkseven (İhsan), Bahar Süer (Gül), Nazlıcan Demir (Munise), Çağıl Aydıner (Suzi), İlker Yavuz Aksakal (Zeki), Kenan Civiniz (Medet), Sahra Gümüş (Ahsen), Meriç Özkaya (Cezmi), Gamze Bayraktaroğlu (Şennur), Alper Kut (Hikmet), Ezgi Bektaş (Havva), Yeliz Doğramacılar (Alev), Devrim Yakut (Devran) ve Ali Erkazan (Heybet Dede) yer alıyor.

Güneşin Doğduğu Yer, yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı atv’de.