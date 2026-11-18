Ünlü şarkıcı İrem Derici sosyal medya hesabından yaptığı sürpriz paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Popüler yarışma programı Big5 Türkiye'nin setinden jüri koltuğunda çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaşan Derici heyecan yaratan gelişmeyi esprili bir dille duyurdu. Ünlü isim yaptığı paylaşımda sır tutamadığını belirterek yayın tarihini açıklama görevini yapımcı Tolga Akış'a devretti.

Big5 Sürprizi Heyecan Yarattı

Instagram hesabının hikaye bölümünden Big5 Türkiye stüdyolarında jüri koltuğunda oturduğu anları paylaşan İrem Derici gönderisine düştüğü notla dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımına "Şey olay bi' bölüm geliyor da Tolga Akış açıklasın tarihi" notunu ekleyen başarılı şarkıcı ardından "Benim sır saklama acizliğim" diyerek programın resmi hesabını etiketledi.

Derici'nin bu paylaşımında arka fon müziği olarak Big5'in ilk sezonundan çıkan ve büyük ses getiren Manifest grubunun Tralala şarkısını kullanması da gözlerden kaçmadı.

Konuk Jüri mi, Kalıcı Üye mi? Gözler Tolga Akış'ta

Yarışmanın ana kadrosunda yapımcı Tolga Akış, Enes Abdulla ve Yasemin Yürük jüri koltuğunda oturuyor. Hepsi grubunun eski üyesi olan Yasemin Yürük ilk sezonda aynı koltukta yer alan eski grup arkadaşı Gülçin Ergül'ün yerine kadroya dahil olmuştu.

İrem Derici'nin paylaşımındaki "olay bi bölüm" ifadesi ünlü popçunun ana kadroda kalıcı bir jüri üyesi olarak değil sürpriz bir konuk olarak stüdyoda yer aldığını düşündürüyor. Ancak yarışma cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken Derici'nin yönlendirmesiyle tüm gözler tarihi duyurması beklenen Tolga Akış'a çevrildi.