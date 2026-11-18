Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Serenay Sarıkaya hakkında sosyal medyada ortaya atılan ilginç bir evlilik iddialarını esprili bir dille tiye aldı. Mert Demir'le yollarını ayırdığı iddialarının ardından sosyal medyada dolaşıma giren İzmir'in Kemalpaşa ilçesine yerleşeceği yönündeki habere sessiz kalmayan ünlü oyuncu paylaşımı Instagram hesabından yayınlayarak tepkisini gösterdi.

Gülerek Karşılık Verdi

Kemalpaşa Olay Yeri isimli sosyal medya hesabı, ünlü oyuncunun fotoğrafını ilçe tabelasının önüne montajlayarak dikkat çeken bir haber görseli hazırladı. "Serenay Sarıkaya'dan sürpriz açıklama!" başlığıyla servis edilen ve kısa sürede yayılan kurgu haberde Sarıkaya'nın Kemalpaşa'da bir gün geçirdiği ve ilçeyi çok sevdiği öne sürüldü.

Haberin en çarpıcı detayı ise asılsız evlilik iddiası oldu. Paylaşımda Serenay Sarıkaya'nın ağzından verilmiş gibi gösterilen "Kemalpaşa’dan biriyle evlenip hayatımı burada sürdürmeyi planlıyorum" ifadelerine yer verildi. Kendisine ait olmayan ve tamamen kurmaca olan bu sözleri kısa sürede fark eden güzel oyuncu, haberi kendi Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya gönderinin üzerine eklediği gülme emojisi ile birlikte "İnanılmaz" notunu düşerek iddiaları neşeyle karşıladı.

Zamanlaması ve Yapay Zeka Benzerliği Dikkat Çekti

Bu ilginç evlilik iddiasının Serenay Sarıkaya ile sevgilisi Mert Demir'in ayrıldığına dair haberlerin magazin gündeminde geniş yankı uyandırmasının hemen ardından ortaya çıkması dikkat çekti. İkilinin ilişkilerini sonlandırdığına yönelik iddialar konuşulurken ortaya atılan bu kurgu haber ünlü oyuncunun özel hayatının sosyal medyada ne denli yakından ve zaman zaman hayal gücüne dayalı takip edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan, Serenay Sarıkaya'nın hakkındaki kurmaca içeriklere bu tarz esprili yaklaşımlarla yanıt vermesi ilk kez almıyor. Ünlü oyuncu, Eylül ayında Paris Moda Haftası'ndaki yürüyüşüne yapılan yapay zeka editinin altına da benzer bir tepki vererek yine "İnanılmaz" kelimesiyle başlayan bir yorum bırakmış ve sosyal medyadaki yaratıcı iddialara esprili bir duruş sergilemişti.