Televizyon dünyasının merakla beklenen yeni projeleri arasında yer alan ve şimdiden büyük yankı uyandıran Yasak Elma's dizisinde flaş bir oyuncu transferi gerçekleşti. Medyapım imzası taşıyan ve yeni yılda NOW ekranlarında seyirciyle buluşması planlanan iddialı yapımın hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, kadroya katılan usta isim netleşti.

Güçlü Kadro ve Deneyimli Yönetmen Koltuğu

Başarılı projelerin altına imza atan Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Başrolünde Birce Akalay'ın Peri karakterine hayat vereceği açıklanan dizinin merakla beklenen iki başrol erkek oyuncusundan biri olan Fırat Tanış projeyle resmi olarak el sıkıştı.

Hüsamettin Rolüyle İzleyici Karşısına Çıkacak

Başarılı oyuncu Fırat Tanış sezona damga vurması beklenen bu iddialı yapımda Hüsamettin karakterine hayat verecek. Aralık ortasında sete çıkması planlanan ve sarsıcı hikayesiyle şimdiden magazin kulislerinin en çok konuştuğu projelerden biri haline gelen dizide Peri'nin ablası Fatoş ile kızları Güneş ve Elif karakterlerini kimlerin canlandıracağı ise sinema ve televizyon dünyasında büyük bir merakla bekleniyor.