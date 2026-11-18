Kanal D ekranlarının salı akşamlarına damga vuran iddialı yapımı Haysiyet heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Süreç Film imzalı dizinin son bölümünde konaktaki tüm dengeleri altüst eden gelişmeler ve şoke eden ayrılık kararları peş peşe geldi.

Yıldız Evi Terk Etti

Dizide yaşanan büyük fırtınanın merkezinde yer alan Yıldız, Tufan'ın ihanetiyle sarsıldı. Yaşadığı hayal kırıklığıyla dünyası başına yıkılan Yıldız, evliliğini bitirme kararı alarak evi terk etti. Seyirciler Tufan'ın bu kararı geri çevirmek için neler yapacağını merakla beklerken diğer yandan Mehmet babası Sadık'a verdiği arsayı geri alma sözünü tutmak için ilk adımı attı ve nakliyat dükkanı açarak ticarete atıldı.

Finalde Büyük Şok

Bölümün en büyük kırılma noktası ise final sahnesinde yaşandı. Haluk’un yanında asistan olarak işe başlayan Suzan, gündemi tamamen değiştirecek hamleyi yaptı. Suzan'ın bu işe başlamasına karşı çıkan Mehmet karara sert bir dille tepki gösterdi. Bunun üzerine köşeye sıkışan Suzan durumu kendi lehine çevirmek ve dikkatleri dağıtmak için Simay ile Ender'in geçmişte sevgili oldukları büyük sırrını herkesin önünde ifşa etti.

Mehmet'in öğrendiği bu sarsıcı gerçek karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ve aile içindeki ipoteklerin nasıl kopacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Güçlü hikayesi ve temposu düşmeyen sahneleriyle Haysiyet yeni bölümleriyle her salı akşamı Kanal D'de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.