Survivor yarışmacısı Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak!

Survivor All Star 2024 kadrosuna 3 Şubat'ta dahil olan Hikmet Tuğsuz hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, hakkında dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından 10 Şubat’ta tutuklama kararı çıkardı.

Geçmişte de yaralama suçundan 12 yıl hapis cezası alan ve cezaevine giren Tuğsuz, denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye olmuştu. Ancak, geçen yıl Antalya’da 45 milyon TL değerindeki bir villayı dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirdiği ve 20 Temmuz 2023’te Bayram D. isimli kişiyi sopayla darp ettiği belirlendi.

Survivor yarışması için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Hikmet Tuğsuz'un, Türkiye’ye dönüşüyle birlikte tutuklanacağı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme, Survivor izleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı.