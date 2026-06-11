Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici'den Olay Yaratan Video: Kerimhan Aşkım Geri Dön

Survivor'da yarışmacılardan Sercan Yıldırım'ı görebilmek adına okyanus sularına meydan okuyarak yüzerek ada değiştiren ve bu çılgın hamlesiyle yarışma tarihine adını yazdıran Beyza Gemici bu kez özel hayatındaki şok bir itirafla gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir sessizliğini koruyan eski yarışmacı sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir videoyla eski aşkına seslendi. Survivor'da Sercan Yıldırım için yüzerek ada değiştiren Beyza Gemici kendisini terk eden eski sevgilisine çağrıda bulundu: "Kerimhan ne olur geri dön aşkım."

Okyanusu Geçti Ama Aşkı Geçemedi

Yarışma esnasında sergilediği gözü kara tavırlarla ve sınırları zorlayan ada değiştirme macerasıyla hafızalara kazınan Gemici'nin özel hayatında zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Adada sergilediği o güçlü ve ödün vermeyen duruşunun aksine, biten ilişkisinin ardından kalbinin sesini dinleyen ünlü isim gururu bir kenara bırakarak eski sevgilisine olan özlemini haykırdı.

Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor

Survivor'da Sercan Yıldırım için yüzerek ada değiştiren Beyza Gemici kendisini terk eden eski sevgilisine çağrıda bulundu:



"Kerimhan, ne olur geri dön aşkım" pic.twitter.com/nzeVGWmGbJ — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 10, 2026

Kısa sürede dijital dünyada viral olan videoda oldukça duygusal olduğu gözlenen Beyza Gemici'nin ayrılık acısını gizlemeyerek doğrudan isim vermesi hayranlarını şaşırttı. Kendisini terk eden sevgilisi Kerimhan'a canlı yayında adeta yalvaran eski yarışmacının bu hamlesi takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı bu aşk çağrısını çok samimi ve cesur bulurken bir kısım ise "Sercan için okyanusu yüzen kızın düştüğü duruma bak" yorumlarında bulundu. Gözler şimdi bu büyük aşk çağrısının ardından eski sevgilinin vereceği yanıta çevrildi.