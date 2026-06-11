Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici'den Olay Yaratan Video: Kerimhan Aşkım Geri Dön

Survivor'da Sercan Yıldırım için ada değiştiren Beyza Gemici kendisini terk eden eski sevgilisine seslendi: Kerimhan ne olur geri dön aşkım.

Survivor Yarışmacısı Beyza Gemici'den Olay Yaratan Video: Kerimhan Aşkım Geri Dön
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-06-2026 12:23

Survivor'da yarışmacılardan Sercan Yıldırım'ı görebilmek adına okyanus sularına meydan okuyarak yüzerek ada değiştiren ve bu çılgın hamlesiyle yarışma tarihine adını yazdıran Beyza Gemici bu kez özel hayatındaki şok bir itirafla gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir sessizliğini koruyan eski yarışmacı sosyal medya platformlarında hızla yayılan bir videoyla eski aşkına seslendi. Survivor'da Sercan Yıldırım için yüzerek ada değiştiren Beyza Gemici kendisini terk eden eski sevgilisine çağrıda bulundu: "Kerimhan ne olur geri dön aşkım."

Okyanusu Geçti Ama Aşkı Geçemedi

Yarışma esnasında sergilediği gözü kara tavırlarla ve sınırları zorlayan ada değiştirme macerasıyla hafızalara kazınan Gemici'nin özel hayatında zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Adada sergilediği o güçlü ve ödün vermeyen duruşunun aksine, biten ilişkisinin ardından kalbinin sesini dinleyen ünlü isim gururu bir kenara bırakarak eski sevgilisine olan özlemini haykırdı.

Sosyal Medya Bu İtirafı Konuşuyor

 

Kısa sürede dijital dünyada viral olan videoda oldukça duygusal olduğu gözlenen Beyza Gemici'nin ayrılık acısını gizlemeyerek doğrudan isim vermesi hayranlarını şaşırttı. Kendisini terk eden sevgilisi Kerimhan'a canlı yayında adeta yalvaran eski yarışmacının bu hamlesi takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı bu aşk çağrısını çok samimi ve cesur bulurken bir kısım ise "Sercan için okyanusu yüzen kızın düştüğü duruma bak" yorumlarında bulundu. Gözler şimdi bu büyük aşk çağrısının ardından eski sevgilinin vereceği yanıta çevrildi.

Benzer Haberler
Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu! Erkan Kolçak Köstendil'in Alt Üst Filmine 4 Yeni Oyuncu!
Hayranı Kalabalığın İçinden Bağırdı: Hayranı Kalabalığın İçinden Bağırdı: "Kutsi Ela'yı Neden Bıraktın?"
Oyuncu Gizem Güneş'ten Bodrum'da Balıklama Atlayış! Oyuncu Gizem Güneş'ten Bodrum'da Balıklama Atlayış!
Anıl Altan'ın Akyaka Sahilindeki Samimi Sohbeti Kameralara Yansıdı! Anıl Altan'ın Akyaka Sahilindeki Samimi Sohbeti Kameralara Yansıdı!
Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama! Cemre Baysel'den Sağlık Durumu Hakkında Flaş Açıklama!
Eşi Selena Gomez'in Dekoltesini Öptü, Sosyal Medya İkiye Bölündü! Eşi Selena Gomez'in Dekoltesini Öptü, Sosyal Medya İkiye Bölündü!
ÇOK OKUNANLAR
Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız
  • 08-06-2026 19:01

Oyuncu Sedef Avcı Van’da Böyle Görüntülendi! Şaşıracaksınız

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!
  • 06-06-2026 22:37

Dilan Polat'ın Instagram Hesabına Erişim Engeli Geldi!

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!
  • 05-06-2026 21:37

Öykü Çelik Aşkı Londra'da Bıraktı: İşte Yeni Planı!

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!
  • 07-06-2026 16:02

Feyza Civelek'in Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı!