Boşanma Sonrası Soluğu Bodrum'da Aldı: Cansu Tosun Neşesiyle Düşman Çatlattı!

Ünlü oyuncu Cansu Tosun yoğun geçen sezonun ardından yaz tatili için Bodrum rotasını seçti. Başarılı isim Ege kıyıları üzerinde yer alan popüler tatil beldesinde kız arkadaş grubuyla bir araya geldi. Gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkaran oyuncu plajdaki renkli görüntüleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca etrafına yaydığı pozitif enerji sayesinde plajdakilerin ilgi odağı oldu.

Bununla birlikte güzel oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte özel bir partiye katıldı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen Cansu Tosun yaşadığı zorlu süreçlerin ardından oldukça keyifli görünüyordu. Nitekim tatil boyunca kahkahaları eksik olmayan ünlü isim sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı.

Erkan Kolçak Köstendil ile Evlilik Sona Erdi

Hatırlanacağı üzere Cansu Tosun kendisi gibi tanınmış oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile 2018 yılında görkemli bir törenle evlenmişti. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili 14 Temmuz 2020 tarihinde ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Çift oğullarına Marsel adını vererek ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. Ancak mutlu giden evlilik üzerinde bir süre sonra kara bulutlar dolaşmaya başladı.

Son dönemde magazin gündemi içinde geniş yer bulan iddialar kısa sürede gerçeğe dönüştü. İkili 8 yıllık beraberliklerini noktalandırma kararı aldı. Zira çift evliliklerinde yaşadıkları anlaşmazlıkları aşamadı. Bunun üzerine hukuki süreci başlatan taraflar Gemlik Adliyesi binasında görülen duruşmada anlaşmalı boşanma yoluyla yollarını resmi olarak ayırdı.

Velayet Anlaşması ve Yeni Başlangıç

Mahkeme duruşma sonunda küçük çocuklarının geleceğini doğrudan etkileyen önemli bir karar verdi. Bu doğrultuda Marsel için belirlenen velayet hakkı tamamen anne Cansu Tosun tarafında kaldı. Taraflar dostane bir şekilde süreci tamamlayarak basına ve kamuoyuna saygılı bir tutum sergiledi. Böylece sekiz yıllık beraberlik sessiz sedasız biçimde son buldu.

Öte yandan yaşanan boşanma kararı sonrasında kendisini tamamen dinlenmeye adayan ünlü oyuncu Ege kıyıları turuna hız kesmeden devam ediyor. Yaşadığı duygusal yükü tatil yaparak üzerinden atan Cansu Tosun dostlarıyla moral depoluyor. Üstelik oyuncunun Bodrum tatili sırasında sergilediği neşeli tavırlar hayatında yeni ve temiz bir sayfa açtığını gösteriyor.