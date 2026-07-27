Aslı Turanlı ile Taha Tatlıcı Aşk Yaşıyor: Bodrum'da İlk Kez Görüntülendiler!

Televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı ve güzel oyuncularından Aslı Turanlı özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti. Son dönemde yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncunun, gönlünü cemiyet ve iş dünyasının tanınan isimlerinden Taha Tatlıcı'ya kaptırdığı ortaya çıktı. Bir süredir gözlerden uzak sessiz sedasız bir beraberlik yürüten taze çift ilk kez birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde objektiflere takılarak belgelendi.



Bodrum'un Mavi Sularında Lüks Tekne Kaçamağı

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte soluğu Muğla'nın gözde tatil beldesi Bodrum'da alan taze aşıklar Ege'nin serin sularında ve lüks bir teknede tatilin keyfini çıkardı. Cennet koylara demirleyen teknenin ön kısmında vakit geçiren Aslı Turanlı ve Taha Tatlıcı gün boyunca baş başa sohbet etti. Etraftaki meraklı bakışlara aldırış etmeyen ikilinin son derece neşeli ve keyifli anları gözlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun sevgilisiyle geçirdiği anlardaki tebessümü ve ikilinin bir an olsun ayrılmayan gözleri aşkın doludizgin devam ettiğini gözler önüne serdi.





Romantik Anlar Objektiflere Yansıdı

Günün ilerleyen saatlerinde romantizmin dozu iyice arttı. Teknenin ön kısmında güneşlenirken bir ara aşka gelen çift birbirlerini öpücüklere boğdu. Samimi görüntüler sergileyen Turanlı ve Tatlıcı Bodrum sahillerinde adeta romantizm rüzgarları estirdi. Sürpriz ilişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte ikilinin teknedeki bu romantik halleri magazin muhabirlerinin objektiflerine anbean yansıdı. Sosyal medyada ve magazin basında geniş yankı uyandıran bu fotoğraflar kısa sürede günün en çok konuşulan ve paylaşılan haberleri arasında yerini aldı. Çiftin tatillerine bir süre daha Bodrum'da devam edeceği öğrenildi.