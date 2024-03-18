Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi, göz yaşlarına boğuldu

Yunus Emre'nin eşinin "Aleyna'dan uzak dur" uyarısıyla gündeme gelen Aleyna'nın son durumu, sevenlerini kaygılandırdı.

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu sinir krizi geçirdi, göz yaşlarına boğuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-03-2024 10:43

Survivor All Star'ın son fragmanında Aleyna Kalaycıoğlu'nun yaşadığı ağlama krizi ve sinir krizi, izleyicileri derinden etkiledi. Başarılı yarışmacılardan biri olan Aleyna, fragmanda yaşadığı duygusal anlarla dikkatleri üzerine çekti.

Yunus Emre'nin eşinin iletişim ödülünde hedef alınmasıyla başlayan olay, Aleyna'nın duygusal bir çöküntü yaşamasına neden oldu. Fragmanda, "Ben kimsenin sinir tahtası da değilim hiçbir şey de değilim. Bak çok doluyum her şeyi içime atıyorum. Kimse kırılmasın diye yükselmiyorum. Ay beni bitirdiler ya" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Aleyna, ağladığı ve etrafa vurduğu anlarla izleyicilerin yüreğine dokundu.

Aleyna'nın bu durumu, hayranlarını derinden üzerek onların destek ve ilgisini çekti. Fragmanda Aleyna'nın yarışmaya da çıkmadığı gözlemlenirken, izleyiciler Aleyna'nın duygusal durumunu merakla takip ediyo

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