Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı şoke etti!

Survivor All Star 2024 yarışmacıları, TV8'de yayınlanan programlarıyla sürekli sosyal medyanın gündeminde yer alıyor, özellikle de kavgalarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacıların haftalık kazançları ise duyanları şaşırtıyor. İşte detaylar...

Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı şoke etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-02-2024 14:08

Survivor All Star 2024, TV8 ekranlarında her bölümüyle izleyicileri heyecanlandırıyor ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geliyor.

Yarışmacıların haftalık gelirleri, Survivor'da yaşanan tartışmaların yanı sıra büyük bir merak konusu haline geldi.

Sosyal medyadaki iddialara göre, yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında bir ücret alıyorlar.

Birkaç hafta önce, Survivor'ın sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor. Bu maliyeti karşılayabilmek için programın biraz daha uzun süre devam etmesi gerekiyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Benzer Haberler
Şevval Şahin'in hamak yogası sosyal medyayı salladı Şevval Şahin'in hamak yogası sosyal medyayı salladı
Berk Oktay: Doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız Berk Oktay: Doğumdan birkaç hafta önce ebeveyn kursu alacağız
Bade İşçil: Yalnızım diye yürümesinler! Bade İşçil: Yalnızım diye yürümesinler!
Emekliye ve Sigortalı olarak çalışan kişilere müjde geldi, 40 bin TL ödeme Emekliye ve Sigortalı olarak çalışan kişilere müjde geldi, 40 bin TL ödeme
İslam Memiş Altın Uyarısı! Altın ve Gümüş Piyasalarında Oynanan Karar Oyunu: Yatırımcıların Dikkatine! İslam Memiş Altın Uyarısı! Altın ve Gümüş Piyasalarında Oynanan Karar Oyunu: Yatırımcıların Dikkatine!
Bağırıyorum, Deprem Tehlikesine Dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarılar Bağırıyorum, Deprem Tehlikesine Dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarılar
ÇOK OKUNANLAR
Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'
  • 05-02-2024 10:15

Enis Arıkan'dan güldüren video: 'Sanatçıya hiç saygı kalmamış'

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'
  • 05-02-2024 10:10

Can Bonomo: 'Eşim benim için en iyisini düşünüyor'

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
  • 05-02-2024 09:47

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu
  • 07-02-2024 10:18

Yabani dizisi reytinglerde zirveye oturdu

  • 05-02-2024 20:37

"Kızıl Goncalar" dizisine yeni bir isim katılıyor