Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı şoke etti!

Survivor All Star 2024, TV8 ekranlarında her bölümüyle izleyicileri heyecanlandırıyor ve sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geliyor.

Yarışmacıların haftalık gelirleri, Survivor'da yaşanan tartışmaların yanı sıra büyük bir merak konusu haline geldi.

Sosyal medyadaki iddialara göre, yarışmacılar haftalık olarak 60 bin TL ile 100 bin TL arasında bir ücret alıyorlar.

Birkaç hafta önce, Survivor'ın sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor. Bu maliyeti karşılayabilmek için programın biraz daha uzun süre devam etmesi gerekiyor" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.