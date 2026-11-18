Bahar Candan şimdi de televizyon yarışmalarına katılma isteğiyle gündemde! Son dönemde katılmak istediği bir davetin kapısından çevrilmesiyle konuşulan Candan'ın ekranlara dönmek için iki farklı programa başvurduğu öne sürüldü. Ancak iddialara göre işler pek de istediği gibi gitmedi. Hem Survivor hem Kısmetse Olur için şansını deneyen Candan, iki yarışmadan da olumsuz yanıt aldı.

Başvurularının reddedildiği iddiası magazin gündeminde dikkat çekerken Candan'ın televizyon ekranlarında yer alma isteği de yeniden konuşulmaya başlandı.

Davetin Kapısından Dönmüştü

Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde katılmak istediği bir davete alınmadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Davetle ilgili yaşanan bu gelişme magazin dünyasında konuşulurken Candan bu kez televizyon projeleriyle adından söz ettirdi.

İddialara göre Candan, ekranlarda yeniden boy göstermek için farklı formatlardaki iki yarışmaya başvurdu. Tercih ettiği programlar ise hem ilişki hem rekabet odaklı yapımlardı.

Survivor ve Kısmetse Olur'a Başvurdu

Candan'ın başvurduğu ilk programın yarışmacıların zorlu ada şartlarında mücadele ettiği Survivor olduğu öne sürüldü. Diğer tercihi ise evlilik ve ilişkiler üzerine kurulu yarışma programı Kısmetse Olur oldu.

İki programın formatı birbirinden oldukça farklı olsa da Candan'ın her ikisinde de yer almak istediği iddia edildi. Ancak gelen haberler başvuruların beklediği gibi sonuçlanmadığını gösterdi.

İki Programdan da Olumsuz Yanıt İddiası

Bahar Candan'ın hem Survivor hem Kısmetse Olur'dan ret yanıtı aldığı öne sürüldü. Böylece ünlü ismin iki yarışma için yaptığı başvuruların da olumlu sonuçlanmadığı konuşulmaya başlandı.

Öte yandan ret kararlarının nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Candan'ın başvurularının hangi gerekçeyle kabul edilmediği ise şimdilik bilinmiyor. Bu gelişmeyle birlikte Bahar Candan'ın ekranlara dönme planı da şimdilik gerçekleşmemiş görünüyor.