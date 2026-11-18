Oyuncu Itır Esen, eşi Engin Aykanat ile arasındaki boy farkını diline dolayanlara sonunda cevap verdi. Eşiyle birlikte Etiler'de görüntülenen Esen, kendileri açısından ortada hiçbir sorun olmadığını söylerken yorum yapanlara da dikkat çeken bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyada sık sık gündeme gelen fiziksel görünüş yorumlarını yeniden tartışmaya açtı.

"Benim de Eşimin de Bir Problemi Yok"

1.80 boyundaki Itır Esen, eşiyle arasındaki boy farkıyla ilgili sorular karşısında oldukça netti. Oyuncu, bu durumun ne kendisini ne de eşini rahatsız ettiğini belirterek "Benim de eşimin de bununla alakalı bir problemi yok. Sanırım bunu konuşan insanların bir problemi var" dedi.

Aslında Esen'in bu cevabı konuyu neden bu kadar büyütmek gerektiğini de sorgulatıyor. Çünkü ona göre iki insanın ilişkisinde önemli olan dışarıdan nasıl göründükleri değil, birlikte nasıl hissettikleri.

"Sevgi Boydan, Yaştan Daha Önemli"

Oyuncu, açıklamasının devamında aşkın ve uyumun fiziksel özelliklerden çok daha önemli olduğunu vurguladı. Esen, iki insanın birbirini sevmesinin; boy, yaş, kilo ya da başka fiziksel özelliklerden önce geldiğini söyledi. Birlikte vakit geçirmekten keyif alan çiftler için bu tür ayrıntıların önemini yitirdiğini dile getirdi.

Evliliklerinin ikinci ayında olduklarını söyleyen Esen ilişkilerinin güzel gittiğini de anlattı. Eşiyle zaten uzun zamandır birlikte olduklarını belirten oyuncu "Çok şükür, güzel gidiyor" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

Paris'te Evlendiler

Itır Esen ve menajer Engin Aykanat, 19 Eylül'de Paris'te nikâh masasına oturdu. Çift daha sonra İstanbul'da da düğün yaptı. Törene Çağatay Ulusoy'un da aralarında bulunduğu birçok tanınmış isim katıldı.

2017'de Miss Turkey ile tanınan Esen, oyunculuk kariyerinde özellikle Gaddar dizisindeki Yağmur karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmişti. Şimdiyse oyuncu özel hayatıyla ilgili yorumlara verdiği net cevapla gündemde.