Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, 32. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen doğum günü partisinde keyifli anlar yaşayan oyuncu, yeni yaşıyla ilgili düşüncelerini paylaşırken aşk sorusuyla da karşılaştı. Pastasının başında kendisine yöneltilen soruya kahkahalarla cevap veren Şaş, çevresindekilerin aşk dilemesi konusunda kendisine epey baskı yaptığını söyledi.

30'lu Yaşlarına Bayılıyor

Doğum günü kutlaması öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Sahra Şaş, 32 yaşına girmekten oldukça memnun olduğunu dile getirdi. Özellikle 30'lu yaşların kadınlar için çok keyifli bir dönem olduğunu düşündüğünü söyleyen oyuncu, bu yaşların tadını çıkardığını belirtti.

Yeni yaşıyla ilgili duygularını şu sözlerle anlattı: "30'lara bayıldım. Zaten hep söylüyorlardı kadınlar için en keyifli yaşlar 30'lar diye, tadını çıkarıyorum ben de."

Aşk Dileği İçin Baskı Yapmışlar!

Gecenin en eğlenceli anlarından biri ise oyuncuya pasta mumlarını üflerken ne dileyeceğinin sorulmasıyla yaşandı. Muhabirlerin aşk dileyip dilemeyeceğini merak etmesi üzerine Şaş, gülerek cevap verdi.

Arkadaşlarının bu konuda kendisini sıkıştırdığını da saklamadı. "Çok baskıladılar beni 'Aşk dile' diye. Onu da dileyeceğim" diyerek herkesi güldürdü.

Nare'nin Yeni Sezonundaki Değişimden Memnun

Sahra Şaş, dizideki rolüyle ilgili de konuştu. Üçüncü sezonda Nare'nin bambaşka bir noktaya geldiğini söyleyen oyuncu karakterinin artık çok daha güçlü ve cesur olduğunu düşünüyor.

Nare'nin kaybedecek bir şeyinin kalmadığını ve bunun ona farklı bir güç kazandırdığını belirtti. Karakterini canlandırmaktan büyük keyif aldığını söyleyen oyuncu, yeni yaşını kutlarken dizideki gelişimden de ne kadar mutlu olduğunu gösterdi.